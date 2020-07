Wyjeżdżasz na wakacje? Nie rezygnuj z wyboru prezydenta. Oto ważne terminy

Choć wybory w wakacje mogą wydawać się kłopotliwe, wcale takie nie są. Wystarczy pamiętać o dwóch terminach, a ci, którzy już mają zaświadczenie o głosowaniu, muszą po prostu uważać, żeby go nie zgubić.

Dopisz się do spisu wyborców

We wtorek 7 lipca mija termin na dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce. Ale uwaga, jeśli wyborca dopisał się do spisu przed pierwszą turą wyborów, nie może już dopisać się do innego spisu przed drugą turą. Dopisanie do spisu wyborców na pierwszą turę obowiązuje też na drugą.

Do spisu wyborców dopisują się zazwyczaj tylko te osoby, które zameldowane są w jednym miejscu (i tam są włączone do rejestru wyborców), a na co dzień mieszkają w innym. Ponad 80 tys. ludzi dopisało się do spisu wyborców w Warszawie przed pierwszą turą tegorocznych wyborów prezydenckich. To rekord, cztery razy tyle, co przed wyborami prezydenckimi w 2015 r.

A co w sytuacji, jeśli ktoś dopisał się do spisu wyborców przed pierwszą turą, a na drugą turę wyjeżdża? Jeśli chce zagłosować, to musi wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania w gminie, w której dopisał się do spisu wyborców na pierwszą turę. Jeśli ktoś na przykład w czasie pierwszej tury był na wakacjach w Gdańsku i tam dopisał się do spisu wyborców (choć na wakacje powinien raczej pobrać zaświadczenie ze swojej gminy o prawie do głosowania), to w drugiej turze też musi zagłosować w Gdańsku. Jeśli na drugą turę już wraca do domu, może z urzędu gdańskiego pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w innym miejscu.

Jak się dopisać do spisu wyborców? Można to zrobić osobiście w urzędzie gminy, na terenie której chcemy wziąć udział w głosowaniu. Można też elektronicznie. Na Gov.pl wybierz e-usługę „Dopisz się do spisu wyborców”. Zaloguj się profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz). Wypełnij wniosek i podpisz go elektronicznie profilem zaufanym (lub e-dowodem). Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV (www.Gov.pl) i podany we wniosku adres e-mail. Jeśli urzędnik stwierdzi we wniosku braki lub błędy, skontaktuje się z tobą: telefonicznie, pocztą tradycyjną, e-mailem lub przez konto Mój GOV.

Pobierz zaświadczenie na drugą turę wyborów

Wakacje w Polsce się rozkręcają, wiele osób planuje wyjazdy właśnie w tym tygodniu, a przecież w niedzielę druga tura wyborów. Do piątku 10 lipca w godzinach pracy urzędu gminy czy miasta, w którym jesteśmy ujęci w spisie wyborców, możemy odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście, faksem lub mailem. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną osobę (już przy składaniu wniosku podajemy jej nazwisko i numer PESEL). Z takim zaświadczeniem możemy zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju i za granicą (o ile nie wprowadzono na terenie innego kraju jedynie głosowania korespondencyjnego).

Jeśli wyborca złożył wniosek przed pierwszą turą, powinien otrzymać dwa zaświadczenia: na pierwszą i drugą turę 12 lipca.

Trzeba pamiętać, że gdy otrzymujemy zaświadczenie, jesteśmy skreślani ze spisu wyborców w naszym obwodzie. W sytuacji, gdy zgubimy dokument, nie dostaniemy kolejnego, tak więc utrata zaświadczenia spowoduje, że wyborca nie będzie mógł zagłosować ani w swoim obwodzie głosowania, ani w żadnym innym.

Jeśli wyborcy zmienią się plany, nie wyjedzie na urlop albo po pierwszej turze poza domem wrócił na drugą i będzie chciał oddać głos tam, gdzie zawsze, w miejscu swojego zamieszkania, to i tak musi mieć ze sobą zaświadczenie. Bez niego komisja karty do głosowania nie wyda.

Zaświadczenie przed odebraniem karty do głosowania zostawia się w komisji. Oddanie go ma zabezpieczać przed wielokrotnym oddaniem głosu przez jednego wyborcę w kilku komisjach.

PKW apeluje: nie żartować!

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o apelu PKW w sprawie udziału w wyborach. W mediach społecznościowych pojawiły się informacje, w formie żartów, o tym, jakoby wyborcy głosujący w pierwszej turze na kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów, mieli nie uczestniczyć w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca. Oczywiście chodzi o wyborców Andrzeja Dudy. Żart traktował o tym, że w głosowaniu w drugiej turze uczestniczą wyłącznie wyborcy, którzy oddali głosy na innych kandydatów, poza urzędującym prezydentem.

„Państwowa Komisja Wyborcza uznaje za wysoce szkodliwe rozpowszechnianie informacji mogących wprowadzać wyborców w błąd, bez względu na to, czy są one kolportowane jako instrukcje dla wyborców, żarty czy w jakiejkolwiek innej formie” – czytamy w komunikacie PKW.

