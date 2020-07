Wyniki PKW z 99,98 proc. komisji: Duda wygrywa wybory prezydenckie

Według cząstkowych nieoficjalnych wyników II tury wyborów na urzędującego prezydenta głosowało 51,1 proc. (10,43 mln Polaków), na Rafała Trzaskowskiego 49,9 proc. (9,98 mln wyborców). Frekwencja sięgnęła ponad 68 proc.

Małgorzata Trzaskowska: Będę dalej angażować się w sprawy kobiet – Będę dalej działać i angażować się w sprawy kobiet w Polsce. Tej energii nie można teraz zmarnować – zadeklarowała w poniedziałek żona Rafała Trzaskowskiego, Małgorzata. – Jeszcze raz pragnę podziękować za Waszą mobilizację i za wszystkie głosy oddane na Rafała – napisała w poniedziałek na swoim profilu na Facebooku. Trzaskowska podziękowała wszystkim kobietom, które „nie bały się wziąć sprawy w swoje ręce”. – Mówiłam o tym wcześniej i powiem to raz jeszcze – razem mamy super moc! – napisała. – Widziałam to na każdym ze spotkań, które odbyłam w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni. – Szczegóły wkrótce, ale jedno jest pewne już teraz: w nas jest siła – napisała Trzaskowska. Czytaj też: „Drugie połówki” kandydatów. Różne jak Melania i Michelle Nowe dane z PKW Państwowa Komisja Wyborcza podała na stronie internetowej dane z 27 226 na 27 231 obwodów głosowania (99,98 proc.). Zgodnie z nimi Andrzej Duda uzyskał 51,1 proc. głosów, co oznacza, że opowiedziało się za nim 10 mln 430 tys. 844 wyborców. Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,9 proc., czyli 9 mln 982 tys. 188 Polaków. W porównaniu do cząstkowych wyborów ogłoszonych rano, przewaga Dudy minimalnie się zmiejszyła, o niecałe ćwierć punkta procentowego. Frekwencja wyniosła 68,03 proc., co oznacza najlepszy wynik od drugiej tury wyborów prezydenckich w 1995 r., gdy Aleksander Kwaśniewski wygrał z Lechem Wałęsą. Duda wygrywa w Końskich, Trzaskowski w Lesznie Andrzej Duda z poparciem 61,34 proc. wyborców wygrał drugą turę w Końskich, a Rafał Trzaskowski z poparciem 66,02 proc. zwyciężył w Lesznie. W tych miejscowościach miało dojść do debat między kandydatami. Do Końskich przyjechał jednak tylko Duda, a do Leszna – Trzaskowski. Do równoczesnych spotkań, które przed drugą turą zastąpiły debatę między dwoma pretendentami do Pałacu Prezydenckiego, doszło przed tygodniem. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda wziął udział w „debacie” TVP w Końskich w Świętokrzyskiem, a Rafał Trzaskowski spotkał się z dziennikarzami 20 redakcji w wielkopolskim Lesznie, w ramach organizowanej przez jego sztab „Areny prezydenckiej”. Obaj w odwiedzonych miejscowościach zwyciężyli wcześniej w pierwszej turze. Duda w Końskich osiągnął wówczas 54,01 proc., a Trzaskowski 23,09 proc. Z kolei w Lesznie to Trzaskowski uzyskał większe poparcie – 42,51 proc., a Duda – 28,18 proc. Rezultaty powtórzyły się drugiej turze. Duda wygrał w Końskich z wynikiem 61,32 proc., a Trzaskowski uzyskał 38,66 proc. Trzaskowski w Lesznie zwyciężył z większą przewagą. Zagłosowało na niego 66,02 proc. wyborców, a na Dudę – 38,66 proc. Czarzasty sceptycznie o wspólnym froncie opozycji – Zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich było wynikiem ogromnego wsparcia rządu, programów socjalnych i olbrzymiego wsparcia mediów publicznych; skandalicznego, bo opartego na kłamstwie – powiedział w poniedziałek szef SLD, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w TVN24. Szef SLD podkreślił, że 92 proc. osób, które w głosowało na Lewicę w wyborach parlamentarnych, w drugiej turze poparło Rafała Trzaskowskiego. Na pytanie o stworzenie wokół Trzaskowskiego zintegrowanego frontu opozycji, co zaproponował były szef PO Grzegorz Schetyna, Czarzasty stwierdził, że jest to „bardzo trudny proces”. – Nie wiem, czy Trzaskowski wie i tego chce. Po drugie, są bardzo duże różnice programowe między poszczególnymi ugrupowaniami. Lewica głosowała na Trzaskowskiego, dlatego że uznała, iż jest wojna cywilizacyjna i Andrzej Duda będzie marnym prezydentem – powiedział Czarzasty. Zwrócił jednocześnie uwagę, że „Platforma Obywatelska - jej kierownictwo, będzie miała dużo gorzkiego sobie do powiedzenia – dzisiaj, jutro i pojutrze”. – Nie wiem, czy liderem opozycji w Polsce może być PO, ale na pewno może nim być Rafał Trzaskowski. To jest naturalny kandydat, aby wokół niego skupiły się wszystkie siły opozycyjne niezależnie od różnic politycznych, bo przecież one pozostaną – powiedział z kolei w TOK FM były premier i szef SLD Leszek Miller. Zdaniem Millera „gdyby cała opozycja poszła do wyborów i zagłosowałaby na pana Trzaskowskiego, to dzisiaj można by otwierać szampany, ciesząc się z okazji jego zwycięstwa”. Władyka: Trzecia RP kontra Polska Ludowa „Rośnie gotowość do stawania do konfrontacji między dwoma Polskami” – pisze w internetowym wydaniu „Polityki” Wiesław Władyka. „Można je różnie definiować i opisywać, jest mnóstwo takich prób. Mnie jakoś podoba się użycie figury, że oto naprzeciw Trzeciej RP staje Polska Ludowa. Przy całej umowności tej figury oddaje ona w skrócie istotę konfrontacji i dobrze podsumowuje ostatnie 15 lat historii współczesnej naszego państwa i narodu.” 299 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło kolejnych pięć osób Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 299 osób – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał też, że zmarło pięć osób. Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 38 tys. 190 osób, a zmarło 1 tys. 576 chorych. Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono u osób z województw: mazowieckiego (72), śląskiego (65), podkarpackiego (62), małopolskiego (38), wielkopolskiego (20), łódzkiego (18), lubelskiego (osiem), lubuskiego (pięć), świętokrzyskiego (trzy), warmińsko-mazurskiego (dwa), zachodniopomorskiego (dwa), pomorskiego (dwa), dolnośląskiego (jeden) i opolskiego (jeden). Resort poinformował także o śmierci pięciu osób zakażonych koronawirusem. Zmarli to: 62-letnia kobieta w Tychach, 71-letni i 77-letni mężczyźni w Raciborzu, 70-letni mężczyzna w Starachowicach i 70-letnia kobieta w Grójcu. Wszystkie te osoby – podało Ministerstwo Zdrowia – miały choroby współistniejące. Zybertowicz w TOK FM o „wyprowadzaniu z polskości” Doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz mówił w poniedziałek rano o braku biało-czerwonych flag podczas wieczoru wyborczego kandydata opozycji. – Dla politycznego zaplecza Rafała Trzaskowskiego gra nie szła o wizję Polski w Europie, tylko o wizję wyprowadzenia nas z polskości – powiedział Dominice Wielowieyskiej w TOK FM Zybertowicz. Dlatego – jak stwierdził prezydencki doradca – o ile w trakcie kampanii czasami myślał, że przekazy TVP „zanieczyszczają przestrzeń publiczną”, o tyle po niedzielnym wieczorze wyborczym „nie wie, czy nie zacznie myśleć bardziej pobłażliwie o przekazach tej telewizji”. – Rafał Trzaskowski zachował się, jakby zdjął owczą skórę, skórę patrioty – przekonywał Zybertowicz. Dodał też, że brak biało-czerwonych flag oznacza, że Rafał Trzaskowski nie zamierza „walczyć o lepszą Polskę”, tylko „walczyć o jakąś inną rzeczywistość”. Kierwiński (KO): Są przesłanki do protestów. Terlecki: Niech składają – Jeśli będą mocne sygnały o nieprawidłowościach dotyczące głosowania w wyborach prezydenckich, to będziemy składać protesty wyborcze - zapowiedział w poniedziałek sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. – Każdy z Polaków, jeżeli uważa, że w procesie wyborczym działo się coś nie tak, może składać protesty wyborcze. To, co działo się za granicą, na pewno musi skłaniać do takich protestów. Jeśli mamy sytuacje, że ludzie odbijali się od konsulatów, bo nie mogli zagłosować, albo w konsulatach słyszeli, że bez względu na to jak zagłosują, ich głosy będą nieważne, to są poważane przesłanki, by takie protesty składać – powiedział Kierwiński w radiowej Trójce. Jak ocenił, mogło być wiele nieprawidłowości. Podkreślił, że dopiero zobaczymy, jak zgłoszenia w tej sprawie będzie rozpatrywał Sąd Najwyższy. Na złożenie protestów w SN wyborcy będą mieli trzy dni od ogłoszenia przez PKW oficjalnych wyników wyborów (we wcześniejszych wyborach obowiązywał termin 14-dniowy). Będzie to można zrobić osobiście, drogą pocztową lub przez polskiego konsula za granicą. Protesty będzie rozpatrywać izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych SN, której członków wybrała w 2018 r. kwestionowana Krajowa Rada Sądownictwa (tzw. neo-KRS). Sędziowie będą rozstrzygać zasadność konkretnych protestów w trzyosobowych składach. Stanowisko w sprawie ważności wyborów SN powinien ogłosić w ciągu 21 dni od ogłoszenia ich ostatecznych wyników przez PKW. „No mogą, niech se składają. To bez sensu” - tak skomentował w Sejmie ewentualne protesty wyborcze opozycji wicemarszałek Sejmu z PiS Ryszard Terlecki, którego cytuje „Gazeta Wyborcza”. Wynik wyborczy skomentował m.in. tak: „Wszyscy opowiedzieli się po stronie demokratycznej, z tym że połowa popełniła błąd”. Konferencja PKW: Duda wygrywa z 52,21 proc. głosów, Rafał Trzaskowski 48,79

Państwowa Komisja Wyborcza na godz. 8:00 zwołała konferencję prasową. Zgodnie z informacją szefa PKW Sylwestra Marciniaka, według cząstkowych wyników z 99,97 proc. obwodów Andrzej Duda uzyskał 51,21 proc. głosów (10 mln 413 tys. 094), Rafał Trzaskowski 48,79 proc. (9 mln 921 tys. 219). Frekwencja wyniosła 68,12 proc. Zgodnie z informacją PKW brakuje jeszcze zatwierdzonych protokołów z pięciu okręgowych komisji wyborczych w kraju: w Katowicach, Nowym Sączu, Olsztynie, Szczecinie i Warszawie. Głosy ze wszystkich obwodów zostały już jednak policzone. Z zagranicy nie wpłynęły jeszcze protokoły z dziewięciu obwodowych komisji: w Brukseli oraz Londynie i Manchesterze. Zdaniem Marciniaka brakujące głosy nie wpłyną jednak na wynik wyborów, ponieważ różnica między kandydatami to prawie pół miliona głosów. Late poll: 51 proc. Duda O godz. 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek poznaliśmy wyniki late late poll drugiej tury wyborów prezydenckich, które od poprzednich – late poll i exit poll – różnią się przede wszystkim tym, że uwzględniają dane z 90 proc. komisji. Oznacza to, że margines błędu w tym badaniu spada do 1 pkt. proc. Według informacji przygotowanych przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu Andrzej Duda uzyskał 51 proc. poparcia, Rafał Trzaskowski – 49 proc. Przypomnijmy: exit poll dawał Andrzejowi Dudzie 50,4 proc., a Rafałowi Trzaskowskiemu 49,6 proc. poparcia. Przygotowujący sondaż exit poll podkreślali jednak, że tak nieznaczna różnica – zaledwie 0,8 proc. – nie pozwala wskazać zwycięzcy. Badanie late poll, które uwzględnia także protokoły z komisji wyborczych, wskazuje na większą przewagę kandydata PiS. Andrzej Duda wg tego sondażu uzyskał 50,8 proc. poparcia, Rafał Trzaskowski 49,2 proc. Kto i jak głosował w wyborach 12 lipca? Z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu wynika, że Andrzej Duda wygrał z Rafałem Trzaskowskim na wsi, gdzie uzyskał 63,2 proc. głosów. W małych, średnich i dużych miastach wygrał kandydat Koalicji Obywatelskiej. Największą przewagę Trzaskowski zdobył w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (66,5 proc. głosów). Czytaj także: Cokolwiek się stanie, zwycięzca nie może wziąć wszystkiego Sondaż wskazuje także przewagę Trzaskowskiego nad Dudą wśród wyborców do 49. roku życia (poparło go 64,4 proc. wyborców w wieku 18–29 lat, 55,4 proc. osób w wieku 30–39 lat i 55,2 proc. wyborców w wieku 40–49 lat). Wśród osób 50 plus zwyciężył urzędujący prezydent. W grupie wiekowej 50–59 lat poparło go 59,1 proc. wyborców (Trzaskowskiego 40,9 proc.), zaś wśród 60-latków i osób starszych Duda zdobył 61,7 proc., Trzaskowski – 38,3 proc. Andrzej Duda to kandydat częściej wybierany przez mężczyzn (51,3 proc.), Rafała Trzaskowskiego wybrało nieznacznie więcej kobiet (50,4 proc.). Frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich była wyższa niż w pierwszej (62,9 proc.) i wyniosła 68,9 proc. Podobnie jak dwa tygodnie temu najbardziej masowo do urn poszli wyborcy w wieku 50–59 lat (76,3 proc.). Najsłabiej dopisali wyborcy 60 plus, choć zagłosowało ich aż o 8,1 pkt proc. więcej niż w poprzedniej turze. Głosy oddało 74,9 proc. uprawnionych w wieku 40–49 lat, 66,6 30–39-latków i 67,2 proc. osób między 18. a 29. rokiem życia. Andrzej Duda: Absolutnie nic się nie zmieni „Niech żyje Polska! Widzieliście tę wspaniałą frekwencję, prawie 70 proc. – dziękuję z całego serca. Wygrać wybory prezydenckie przy 70-procentowej frekwencji, to jest niebywała wiadomość, jestem ogromnie wzruszony, dziękuje z całego serca wszystkim moim rodakom” – powiedział w swoim sztabie Andrzej Duda po ogłoszeniu wyniku. „Gratuluję też Rafałowi Trzaskowskiemu takiego wyniku i jego wyborcom, że wzięli udział w wyborach” – mówił Duda. I wyliczał, komu wyraża swą wdzięczność: „Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie w kampanii, którzy przychodzili na moje spotkania w czasie pięciu lat mojej prezydentury. Dziękuję za wszystkie głosy na temat mojej polityki. Absolutnie nic się nie zmieni. Będę państwa odwiedzał we wszystkich zakątkach Polski. Cieszę się z mojego zwycięstwa, na razie sondażowego, ale patrząc na poprzednie wyniki, to jeszcze, jak to mówią, mi urosło”.

„Chcę z całego serca podziękować Agatce, Kindze i moim rodzicom. Wiecie, jak to jest, jak ktoś ma silne oparcie w domu, to może wygrać wszystko i największy trud jest w stanie unieść. Kiedy każdy telefon to jest ta moc, która wynika z miłości. Ogromnie jestem wdzięczny. Chcę podziękować sztabowi, załodze dudabusa, wszystkim, którzy nieśli ze mną trud tej kampanii. Dziękuję za wiarę w zwycięstwo. Dziękuję Jarosławowi Kaczyńskiemu, który od samego początku wierzył, że wygramy. Dziękuję Zbigniewowi Ziobro i Jarosławowi Gowinowi, całej Zjednoczonej Prawicy” – mówił prezydent Andrzej Duda podczas wieczoru wyborczego w Pułtusku. Szczególne podziękowania skierował także do premier Beaty Szydło, która „była przy mnie, jeździła ze mną w dudabusie, mogę powiedzieć, opiekowała się mną i dbała o to, żebym był mocny”. Podziękował także Marcinowi Mastalerkowi, ktory według prezydenta „nie jest już w czynnej polityce, ale dla ojczyzny ratowania przyszedł, żeby nam pomóc”. Andrzej Duda dziękował także premierowi Morawieckiemu, który „sam udał się w trasę” oraz wszystkim członkom trzech rządów Zjednoczonej Prawicy. „Będę z wami cały czas pracował” – zapewnił. Na koniec dodał: „Obiecuję, że Pałac Prezydencki nadal będzie otwarty dla ludzi o różnych poglądach, różnych przekonaniach”. „Chcę w tym momencie i z tego miejsca zaprosić dzisiaj jeszcze i na dziś do Pałacu Prezydenckiego pana Rafała Trzaskowskiego z jego małżonką na godzinę 23. Ja wiem, że późno, ale myślę, że nikt z nas nie będzie dzisiaj do późnych godzin spał” – mówił Duda. „Żebyśmy sobie podali rękę i żeby ten uścisk dłoni zakończył tę kampanię” – uzasadniał prezydent w Pułtusku. Cezary Tomczyk, szef sztabu Trzaskowskiego, na gorąco komentował w TVN24: „Z tego, co wiem, Rafał Trzaskowski na pewno dzisiejszy wieczór spędzi z rodziną. Dziś jest czas na liczenie głosów. Jeżeli poznamy oficjalne wyniki, do takiego spotkania zapewne i tak dojdzie”. Adam Szostkiewicz: Coś trzasło, bez względu na ostateczny wynik Trzaskowski: Obudziliśmy nadzieję, odmienimy Polskę „Mówiliśmy o tym, że będzie blisko, i jest blisko, ale jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy” – mówił z kolei po ogłoszeniu wyników sondażowych Rafał Trzaskowski. „Wystarczy tylko policzyć głosy” – przekonywał. „Udało nam się zbudować kampanię, która w pełni była kampanią obywatelską. Jestem przekonany, że odmienimy Polskę, bo jak raz się obudziliśmy, to już nikt nas nie uśpi” – mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej.

„Cokolwiek się stanie, będziemy dalej walczyć o wolne sądy, w obronie konstytucji, dalej będziemy walczyć w obronie praw kobiet” – zapowiadał Rafał Trzaskowski. „Zawsze będę stał przy słabszych i atakowanych. Przy tych, na których leje się nienawiść z tzw. mediów publicznych. Zawsze będziemy przy nich stać; zawsze będziemy ich bronić” – zapewniał kandydat KO. „Na 100 proc. doprowadzimy do tego, że ta władza, która – niestety – przede wszystkim próbuje nas dzielić, odejdzie w niepamięć i będziemy mogli razem, wszyscy w całej Polsce, bronić tego, co najważniejsze: równowagi władz, demokracji i przede wszystkim tego, że władza ma być dla obywatela, a nie odwrotnie” – mówił Trzaskowski. Czytaj także: Dobry wieczór. Opozycja ma nowego przywódcę, polityka z przyszłością W czasie swojego wieczoru wyborczego kandydat Koalicji Obywatelskiej dziękował ponad 10 mln Polek i Polaków, którzy oddali na niego głosy. „Pokazaliście wielką klasę” – mówił. I zapewniał: „Jutro obudzimy się w zupełnie innej Polsce!”. „Obiecuję wam, gwarantuję wam, że ten nasz sen, o którym mówiłem w Szczecinie, o Polsce, która potrafi znowu być razem, która potrafi odbudować wspólnotę, która skupia się na tym, co jest najważniejsze, która jest dumna ze swojej tradycji, patrzy w przyszłość, jest sprawiedliwa, europejska, tolerancyjna, w której nikt nas nie dzieli – jestem przekonany, że ten sen jutro się spełni, że spełni się to, co obiecywałem: że prezydent RP będzie miał tylko jednego szefa i tym szefem będzie naród i obywatele” – mówił Trzaskowski. Na zaproszenie Andrzeja Dudy do Pałacu Prezydenckiego kandydat KO opowiedział: „Spotkanie to dobry pomysł, dziękuję. Najodpowiedniejszym momentem wydaje się czas zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów przez PKW”.

Nowy prezydent musi „skleić podzielony jak nigdy naród” O tym, że lepiej ze spotkaniem obu kandydatów zaczekać na oficjalne wyniki wyborów, mówił także w TVN24 Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta w pierwszej turze wyborów. „Wtedy będzie czas na spotkania, wtedy będzie czas na gratulacje, na wszystkie te rzeczy, które robią politycy po rozstrzygniętych wyborach” – przekonywał. A kto komu będzie gratulował zwycięstwa? Bosak uważa, że choć trudno o tym w tej chwili wyrokować, „wydaje się, że Andrzej Duda obroni swój mandat”, jednak „zwycięstwo tak niewielką przewagą pokazuje spadek czy też brak zaufania społeczeństwa do urzędującego prezydenta”. Za świetny prognostyk zdenerwowanie Andrzeja Dudy uważa Robert Biedroń, kandydat na prezydenta z ramienia Lewicy: 162 tys. głosów różnicy w exit poll - na razie wiemy tylko tyle, że nic nie wiemy. Choć zdenerwowanie Andrzeja Dudy ogłaszającego swoje "zwycięstwo" w TVPiS to świetny prognostyk przed ostatecznymi wynikami.



Trzymam kciuki za Polskę otwartą, tolerancyjną i europejską! — Robert Biedroń (@RobertBiedron) July 12, 2020 „Wielkie podziękowania dla wszystkich naszych Rodaków, którzy tak licznie głosowali, z przekonaniem, że Polska to wspólna sprawa” – napisał z kolei na Twitterze Władysław Kosiniak-Kamysz. Wielkie podziękowania dla wszystkich naszych Rodaków, którzy tak licznie głosowali, z przekonaniem, że Polska to wspólna sprawa. Czekamy na oficjalne wyniki, ale jedno jest pewne: nowy prezydent stanie przed największym wyzwaniem wolnej Polski: skleić podzielony jak nigdy Naród. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 12, 2020 Do godz. 17 zagłosowała ponad połowa uprawnionych O godz. 18:30 Państwowa Komisja Wyborcza podała nowe informacje dotyczące frekwencji w drugiej turze wyborów prezydenckich. Na podstawie informacji zebranych ze wszystkich 25 423 obwodowych komisji wyborczych wiadomo, że 12 lipca 2020 r. do godz. 17 zagłosowało 52,1 proc. uprawnionych (wydano 15 295 512 kart do głosowania). W pierwszej turze frekwencja z godz. 17 wyniosła 47,89 proc. Pięć lat temu w wyborach prezydenckich o tej porze zagłosowało 40,5 proc. uprawnionych. Jak poinformował przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak, wydano 1 mln 129 tys. więcej kart do głosowania niż w pierwszej turze o tej samej porze. Najwięcej osób do godz. 17 zagłosowało w województwach: mazowieckim (55,55 proc.), małopolskim (54,58 proc.) i łódzkim (52,96 proc.). Najniższą frekwencję na godz. 17 zanotowano w województwach: opolskim (46,20 proc.), warmińsko-mazurskim (48,65 proc.) i lubuskim (49,91 proc.). Biorąc pod uwagę miasta, najwyższą frekwencję ma wciąż Warszawa (57,69 proc.), potem Zielona Góra (57,24 proc.) i Poznań (55,08). Najmniej osób udało się do urn w Gdańsku (50,98 proc.), Katowicach (51,71 proc.), Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi (51,91 proc.). O godz. 21, z chwilą zamknięcia lokali wyborczych, zostaną ogłoszone wyniki exit poll. Kiedy poznamy wyniki wyborów prezydenckich Lokale wyborcze zamykają się o godz. 21 i w tym samym momencie publikowane są wyniki exit poll. Badanie pracowni Ipsos jest na ogół bardzo miarodajne: ankieterzy przepytują 50 tys. osób z 500 losowo wybranych lokali wyborczych. Próba jest duża, reprezentatywna i w ocenie ekspertów wystarczająca. Nocą z wyborczej niedzieli na poniedziałek poznamy z kolei wyniki late poll, precyzyjniejsze, bo sumujące wyniki sondażowe i część oficjalnych, już zliczonych. Państwowa Komisja Wyborcza wyniki będzie publikować stopniowo, począwszy od poniedziałku 13 lipca. Najpierw spływają wyniki z mniejszych obwodowych komisji wyborczych, później z większych miast, na koniec z zagranicy. Po opublikowaniu oficjalnych wyników są trzy dni na złożenie ewentualnego protestu wyborczego do Sądu Najwyższego, który na rozpatrzenie wniosków ma 30 dni. SN rozstrzyga, czy zakłócenia w przebiegu wyborów mogły mieć wpływ na ich wynik.

Frekwencja do godz. 12 wyższa niż w pierwszej turze Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, frekwencja do południa wyniosła 24,73 proc. i wydano 7 209 052 karty do głosowania. To minimalnie więcej w porównaniu z pierwszą turą dwa tygodnie temu (24,08 proc.). Szef PKW sędzia Sylwester Marciniak szacuje, że do godz. 12 głos oddało ok. 100 tys. osób więcej niż 28 czerwca. To też zdecydowanie więcej niż w wyborach prezydenckich w 2015 r. – frekwencja do południa wyniosła wówczas 17,4 proc. Najwyższą frekwencję do południa zanotowano dziś w województwach: mazowieckim (26,92 proc.), małopolskim (26,53 proc.) i podlaskim (26,37 proc.). Najniższą w województwach: opolskim (21,6 proc.), lubuskim (22,71 proc.) oraz wielkopolskim (23,36 proc.). W przypadku miast najwięcej głosów oddano w Warszawie (frekwencja na poziomie 28,72 proc.), Zielonej Górze (28,17 proc.) i Toruniu (28,1 proc.). Najmniej osób w skali kraju poszło zagłosować w Gdańsku (21,37 proc.), Rzeszowie (23,95 proc.) i Gorzowie (26,01 proc.). 29 147 064 – tyle wynosi liczba osób ujętych w spisach wyborczych i uprawnionych do głosowania. W tym 519 431 (ok. 150 tys. więcej niż 28 czerwca) głosuje poza Polską. Przypomnijmy: w pierwszej turze wyborów prezydenckich frekwencja sięgała 64,51 proc. My już zagłosowaliśmy. Zachęcam wszystkich do udziału w wyborach! Miłej niedzieli! pic.twitter.com/IKfuV51cRL — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 12, 2020 Incydenty w czasie ciszy wyborczej „Dzień dobry państwu, dzień dobry Polsko. Piękny dzień, bo piękna pogoda i święto demokracji” – tak szef PKW sędzia Sylwester Marciniak rozpoczął pierwszą dziś konferencję prasową o godz. 10. Lokale wyborcze są otwarte od 7 rano. W kraju utworzono 25 423 tys. obwodowe komisji wyborcze, a za granicą 171. Jak dotąd wybory przebiegają spokojnie, odnotowano 253 zdarzenia łamiące prawo wyborcze (dwa tygodnie temu o tej porze było ich 167), głównie dotyczące niszczenia plakatów, ogłoszeń, naruszenia ciszy wyborczej. Doszły do tego dwa przypadki korupcji politycznej (nakłanianie do głosowania na konkretnego kandydata w zamian za 20 zł i 20-proc. zniżkę w sklepie). Sędzia Marciniak dziękował policji za zabezpieczanie wyborów, apelował o przestrzeganie zasad sanitarnych i przepraszał w imieniu komisji za kolejki przed lokalami wyborczymi, zapewniając, że w godzinach południowych i popołudniowych powinno być już luźniej.