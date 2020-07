Czy Duda urwie się prezesowi

Prezydent Andrzej Duda powiedział niedawno, że jego druga kadencja rozpoczynająca się 6 sierpnia będzie „inna”. Czy to oznacza, że urwie się Jarosławowi Kaczyńskiemu?

Duda, jakkolwiek dziwnie to brzmi, wciąż ma okazję wejść do historii. Podczas drugiej kadencji nie musi się już przejmować tym, czy Kaczyński poprze go w kolejnych wyborach – zarazem będzie gwarantem powodzenia całego projektu politycznego. A po ewentualnej przegranej PiS do Sejmu w 2023 r. pozostałby jedynym strażnikiem bezpieczeństwa dla ludzi obecnej władzy. Od jego podpisu zależy wiele personalnych nominacji, może wstrzymać każdy legislacyjny pomysł rządzących, który uzna za szkodliwy, niemoralny lub bezprawny.