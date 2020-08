Dużo nowych zakażeń. Rząd zmieni przepisy o maseczkach

We wtorek przybyło w Polsce 680 nowych przypadków SARS-CoV-2. To najwięcej od początku epidemii. Łącznie w naszym kraju potwierdzono ponad 48 tys. infekcji, na świecie – 18,8 mln.

Jak podał rządowy portal Gov.pl, Polska została umieszczona przez Ukrainę na liście krajów o podwyższonym ryzyku Covid-19. Oznacza to, że osoby wjeżdżające na Ukrainę z Polski będą musiały przejść 14-dniową kwarantannę. Będzie się ją odbywać w miejscu zamieszkania za pomocą aplikacji „Działaj w domu” („Дій вдома”). Władze ukraińskie zalecają pobranie i zalogowanie się do aplikacji przed przybyciem na granicę.

Jak poinformował rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz, rząd chce pilnie uściślić przepisy dotyczące zasłaniania ust i nosa, tak by właściciele sklepów mogli odmówić obsłużenia klientów, którzy nie przestrzegają tego obowiązku. Zdaniem MZ już mogą to robić, powołując się na względy bezpieczeństwa.

W poniedziałek 3 sierpnia w Programie 1 Polskiego Radia minister Łukasz Szumowski zapowiedział kontrole policji i sanepidu w sklepach i zgłaszanie wesel. Przypominał, że jeśli ktoś nie może nosić maseczki, powinien zasłaniać twarz i nos przyłbicą. Jego zdaniem poziom transmisji poziomej koronawirusa nie jest jeszcze w Polsce wysoki, ale wszystko zależy od tego, „czy będziemy zachowywać się rozsądnie”.

Ostatni duży wzrost zakażeń to jego zdaniem efekt dwóch czynników: rozluźnienia w przestrzeganiu obostrzeń, zwłaszcza podczas imprez rodzinnych. „Druga sprawa to ogniska z kopalń, zakładów produkcyjnych” – dodał. I zapowiedział wprowadzenie obowiązku rejestracji i zgłoszenia liczby gości na dużych imprezach rodzinnych, w tym weselach. „Będzie można zrobić kontrolę, ilu tych gości jest. W tej chwili dopuszczalne jest 150 osób i trzymajmy się tego. To nie może być 300–400 osób. Trzymajmy się reguł rozsądku i obostrzeń sanitarnych” – apelował.

Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz powiedział w poniedziałek w Polsat News, że radziłby „daleką ostrożność w planowaniu wakacji poza granicami Polski, szczególnie w tych regionach, w których są wzrosty zakażeń koronawirusem, czyli np. Hiszpania lub Bałkany”. Nie wykluczył powrotu do kwarantanny dla osób wjeżdżających do Polski, przynajmniej z niektórych krajów. Ale zaznaczył, że informacja o powrocie do tego obostrzenia zostałaby podana z dużym wyprzedzeniem. „Na pewno nie uwięzimy turystów z dnia na dzień w Chorwacji czy Hiszpanii, ta decyzja będzie z wyprzedzeniem, tak żeby każdy mógł poradzić sobie ze swoją sytuacją i odpowiednio przygotować się do czasu, aż ta kwarantanna zacznie obowiązywać” – powiedział.

Z kolek we wtorek minister Szumowski zasugerował inne rozwiązanie: obowiązkowe testowanie wszystkich osób przyjeżdżających do naszego kraju. W rozmowie z serwisem Money.pl stwierdził: „Analizujemy w tej chwili możliwość robienia badań po powrocie do kraju”. Wracający mieliby się nie przejmować kosztem testu, pokrywałby go NFZ.

Morawiecki: Koronawirus się nie skończył

W niedzielny wieczór media cytowały fragmenty wywiadu premiera Morawieckiego dla tygodnika „Sieci”. Premier miał w nim powiedzieć, że kryzys gospodarczy wywołany pandemią „dopiero się zaczyna”, a Polska „nie może teraz zaspać”. „Nie do końca w Polsce zdajemy sobie sprawę ze zmian, które nadchodzą w gospodarce światowej. Do tej pory radziliśmy sobie z zagrożeniami bardzo dobrze, być może tak dobrze, że trochę nas to uśpiło. A teraz również możemy zaspać. Koronawirus też się jeszcze nie skończył” – powiedział.

Premier najwyraźniej zmienił zdanie po kampanii wyborczej, kiedy zachęcał do udziału w wyborach i przekonywał, że wirus „jest w odwrocie” i „nie należy się go bać”.

Restrykcje mogą wrócić, ale lokalnie

W sobotę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, komentując w Polsat News liczbę nowych zakażeń, powiedział, że „to nie są takie przyrosty, że ta ilość jest podwajana, tylko mamy mniej więcej constans”. Zauważył, że na czele zestawienia zachorowań z podziałem na województwa są śląskie i małopolskie. „Mamy tam sześć dużych ognisk, które w dalszym ciągu dostarczają nam nowych przypadków zakażenia: to są kopalnie i duże zakłady w Małopolsce. Tam prowadzone są testy przesiewowe, więc tych przypadków będzie więcej jeszcze przez kilka dni”. Podkreślił, że „mimo apeli MZ niektórzy wciąż nie stosują się do zaleceń sanitarno-epidemiologicznych rekomendowanych przez głównego inspektora sanitarnego”.

Po piątkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego rzecznik rządu Piotr Müller dał do zrozumienia, że na razie nie będzie powrotu do obostrzeń w skali ogólnopolskiej. „Zespół nie podjął decyzji, przedyskutował natomiast kwestie obostrzeń, które mogą być wprowadzanie w poszczególnych powiatach, gdzie liczba zakażeń będzie największa” – tłumaczył. Jego zdaniem w tej chwili dotyczy to ok. 20 powiatów.

Ograniczenia mogą dotyczyć liczby osób w sklepach, restauracjach czy kinach. „Chcemy dostosować ewentualne obostrzenia do zagrożenia, nie wprowadzać ich tam, gdzie nie są koniecznie” – tłumaczył Piotr Müller. Dodał, że być może zwiększone będą kary za nieprzestrzeganie obostrzeń, ale i zapewniał: „Nie stawiałbym tezy, że w ciągu kilku następnych dni nastąpi zaostrzenie przepisów”.

A co z przygotowaniami do jesieni, z powrotem uczniów do szkół? „Była dyskusja o przygotowaniu szkół, m.in. wyposażeniu w środki do dezynfekcji, przygotowaniu szpitali i reagowaniu w przypadku zwiększenia liczby zakażonych – stwierdził. – Zostaną przygotowane szczegółowe wytyczne dla placówek oświatowych. Opracowane zostaną też warianty decyzji co do potencjalnego ograniczenia kształcenia w miejscach, w których pojawiłyby się ogniska zakażeń”.

Najwięcej zakażeń na Śląsku, przesiewy w kopalniach