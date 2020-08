KO wycofuje się z podwyżek. A może Senat powinien je poprawić?

Borys Budka, szef PO, oświadczył, że przez cały weekend wsłuchiwał się w głos osób, które wyrażały swoje negatywne opinie o podwyżkach dla polityków. Dobrze, że ich posłuchał. Szkoda, że sam na to wcześniej nie wpadł.

Opozycja źle skończyła miniony tydzień, choć nieco lepiej weszła w nowy. Dziś, w poniedziałek, szef PO Borys Budka i marszałek Senatu Tomasz Grodzki wystąpili na wspólnej konferencji prasowej w sprawie zarobków polityków. Przypomnijmy, że w piątek większość opozycji – ramię w ramię z PiS – poparła ustawę przyznającą ogromne podwyżki dla posłów, senatorów, a także dla prezydenta, jego żony, całego rządu i wojewodów.

Podwyżki zostały przegłosowane na posiedzeniu komisji sejmowej w siedem minut i w ogóle przeszły przez Sejm w ekspresowym tempie jednego dnia. Tego samego zresztą, w którym GUS ogłosił wielkie spowolnienie gospodarcze. Nic dziwnego, że zachowanie polityków spotkało się z ostrą krytyką niezależnych od PiS mediów i obywateli. Dostało się szczególnie opozycji – że w takim trybie, bez debaty, nie tylko nie sprzeciwiła się temu, co zaproponowała partia Jarosława Kaczyńskiego, ale wręcz tę propozycję poparła.

Budka wysłuchał i się wycofał

W poniedziałek Budka tłumaczył: „Przez cały weekend prowadziłem konsultacje, wsłuchiwałem się w głos osób, które wyrażały swoje negatywne opinie. Dziś rekomenduję senatorom odrzucenie ustawy w całości”. Przyznał się do błędu, co w polityce nie zdarza się często, ale w tej sytuacji nie miał wyjścia. „Projekt był procedowany w ekspresowym tempie, ważne jest, żeby wyciągnąć wnioski, bo każdy może popełnić błąd. Od lidera wymaga się refleksji, wsłuchując się w głos obywateli, rekomenduję takie rozwiązania senatorom. Wierzę, że wspólne rozmowy z koalicjantami doprowadzą do takiej decyzji”.

Podobnie wypowiedział się Tomasz Grodzki. „Jako ludzie odpowiedzialni przed naszymi wyborcami, przed tymi, którzy nam zaufali, musimy pamiętać, że najpierw należy uregulować kwestię lepszych płac obywateli, a dopiero później – jeżeli pojawi się taka możliwość – płac w parlamencie” – podkreślił marszałek Senatu. I dodał, że nie będzie się to działo szybko i bez namysłu.

W poniedziałek Grodzki zaproponuje parlamentarzystom powołanie przy Wiejskiej zespołu składającego się z senatorów i posłów, który opracuje kompleksowy program uregulowania płac „w szeroko pojmowanej sferze budżetowej”.

Opozycja próbuje ratować twarz

Wcześniej, przed konferencją Budki i Grodzkiego, ostro w tej sprawie wypowiedział się były przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Mówił w TVN24, że on „na pewno nie rekomendowałby takiej decyzji. Podwyżki dla władzy w takim czasie to polityczna prowokacja. Jeżeli ktoś podejmuje w tej sprawie negocjacje z politykami PiS, jest politycznym samobójcą”. Wzywał władze partii, aby przeprosiły społeczeństwo za to piątkowe głosowanie. Szkoda, że z ust Budki nie padło słowo „przepraszam”, bo powinno.

Koalicja Obywatelska, która porozumiała się z PiS w sprawie pieniędzy dla siebie, próbuje teraz ratować twarz. Politycy tego ugrupowania zorientowali się, że nawet w czasie wakacyjnym taki skok na kasę nie przejdzie bez echa. Wielu wyborców jest wściekłych i rozczarowanych. A emocje są tak wielkie, że nie miną za tydzień czy dwa. Takie rzeczy się pamięta. Politycy KO pojęli to w weekend. Plątali się w zeznaniach, głupio tłumaczyli z przyznanych sobie podwyżek (bardzo wysokich!), nieliczni tylko przepraszali.

Czy odrzucenie ustawy w całości ma sens?

Rozumiem, że opozycja, która przegięła w jedną stronę, chce teraz odkupić winy, zmieniając kurs o 180 st. Ale może lepszym rozwiązaniem byłoby pochylenie się nad tym projektem na serio? Przecież Senat to izba zadumy i refleksji. Zamiast wyrzucać ustawę do kosza, może zapisać w niej kilka punktów, które zmuszą PiS do zajęcia stanowiska. Partia władzy ma w Sejmie większość, więc jeśli ona się nie opamięta, to projekt i tak wejdzie w życie, a razem z nim na konta polityków wpłyną pokaźne podwyżki.

Co mogliby poprawić senatorowie? Dziś posłowie i członkowie rządu zarabiają za mało i z pewnością nieadekwatnie do odpowiedzialności, którą powinni ponosić. Ale jednak tak wielkie podwyżki to przesada, więc mogliby je wyraźnie obciąć. Dobrze by także było, gdyby parlamentarzyści nie przyznawali tych podwyżek sami sobie, ale uchwalili je z odroczeniem na następną kadencję. Wtedy wiedzielibyśmy – my, wyborcy – za jakie wynagrodzenie rekrutujemy sobie politycznych pracowników. I wreszcie: do wynagrodzenia pierwszej damy (choć uważam, że zbyt wysokiego) warto by dopisać listę jej obowiązków.

Zatem podwyżki tak, ale skromniejsze, dłużej dyskutowane i nie dla siebie, ale dla tych, którzy w kolejnej kadencji będą się u wyborców starać o pracę.