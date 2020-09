Ziobrystom podobno nie chodzi o stołki. A ile ich mają?

Politycy Solidarnej Polski przekonują, że niewielu ziobrystów usadowiło się w państwowych spółkach. Sprawdźmy, czy faktycznie tak jest.

„Solidarna Polska generalnie nie zajmuje się polityką kadrową w spółkach skarbu państwa” – oświadczył wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Wcześniej w RMF FM ujawnił, że na potrzeby rządowych negocjacji przygotowano specjalny raport pokazujący, czy rzeczywiście – jak to ujął – „dochodzi do jakiegoś nadmiernego powiązania osób, które zarządzają największymi spółkami skarbu państwa, z tym czynnikiem politycznym”. I ponoć nie dochodzi: ze wszystkich partii koalicyjnych Solidarna Polska ma najmniejszy, oszacowany przez ziobrystów na pół procenta, udział w zarządzaniu państwowymi spółkami.

Dobrze by było, gdyby opinia publiczna mogła się z tym raportem zapoznać, ale nie ma co na to liczyć. Wiadomo jednak, że skala nepotyzmu, obdarowywania partyjnych działaczy dobrze opłacanymi posadami, jest ogromna.

Funkcje przekraczają kompetencje

Przez ostatnie dni mniejsi koalicjanci, szczególnie ci z SolPolu, nasłuchali się od najważniejszych polityków PiS na swój temat. I nie było to dla nich przyjemne. „Jeżeli nie przyjdzie opamiętanie i refleksja ze strony naszych mniejszych koalicjantów, to jedyne, co zostanie naszym młodszym, czasami niedoświadczonym kolegom, to bardzo miłe wspomnienia z pełnienia funkcji, które niejednokrotnie przekraczają ich kompetencje” – to pierwszy wiceprezes partii Joachim Brudziński. Szef klubu parlamentarnego stwierdził natomiast, że „w pewnych środowiskach politycznych chodzi głównie o stanowiska i pieniądze”. O jakie pieniądze i stanowiska chodzi zatem politykom Solidarnej Polski?

W minionej kadencji wojna o wpływy w spółkach między Morawieckim a Ziobrą nie miała końca. Dlatego po wygranych w październiku 2019 r. wyborach Jarosław Kaczyński wymyślił Ministerstwo Aktywów Państwowych, posadził w nim Jacka Sasina, który odbierając wytyczne z Nowogrodzkiej, dzieli stanowiska w zarządach i radach nadzorczych. Raz trzyma z Morawieckim, czasem bliżej mu do Ziobry, ale niezmiennie najbardziej liczy się ze zdaniem Kaczyńskiego. Prezes rozdziela tak, by równoważyć wpływy. W tej kadencji nieco mniej przypadło ziobrystom.

W zarządach za duże pieniądze

W ostatnich miesiącach Ziobro stracił w pojedynku z Morawieckim swoich prezesów w PZU, Pekao i PGNiG, ale to nie znaczy, że nic mu nie zostało. Podsumowuje jeden z naszych rozmówców: – Ziobryści są przyzwyczajeni, że mają dostęp do posad i pieniędzy w spółkach. Są w radach nadzorczych, na stanowiskach dyrektorskich, mają nawet wiceministra Janusza Kowalskiego w resorcie Sasina.

W zarządzie PGE jest Paweł Śliwa, a Marcin Szczudło, mąż posłanki SolPol, zasiada w zarządzie PGNiG Obrót Detaliczny. Do tego: Bartłomiej Litwińczuk w zarządzie PZU Życie, Maciej Zaborowski w radzie nadzorczej PZU i jeszcze Mirosław Gilarski – prezes PKP TELKOL, spółki córki PKP. Jak podała „Gazeta Wyborcza”, do grona bliskich osób SolPol był też zaliczany prawnik Maciej Rapkiewicz, członek zarządu PZU, rad nadzorczych spółek zależnych, w przeszłości też zarządu stowarzyszenia Stop Korupcji związanego z Patrykiem Jakim.

Na wysokich stanowiskach pracują też prywatnie bliskie Ziobrze osoby. Żona Patrycja Kotecka weszła do zarządu Link4, spółki zależnej od PZU. Przypomnijmy, że dyrektorką marketingu w Linku jest od 2016 r. Z kolei brat Zbigniewa Witold uchował się jako doradca zarządu w Pekao SA, choć Michał Krupiński, przyjaciel Ziobry, stracił tu posadę prezesa. Według naszych informacji od jakiegoś czasu przy Nowogrodzkiej mówi się, że Kotecką i Witolda z państwowych posad też należy wyrzucić. Ale trwały negocjacje koalicyjne i prezes kazał się wstrzymać.

Dyrektorzy i kierownicy z SolPol

O tym, gdzie się usadowili ludzie Ziobry, można się też dowiedzieć z wpłat na partyjne konto. Ze sprawozdania finansowego Solidarnej Polski złożonego w PKW wynika, że 14 tys. zł wpłaciła Małgorzata Erlich-Smurzyńska (ma dyrektorską posadę w Orlenie). Paweł Śliwa, członek Trybunału Stanu i, jak już wspomnieliśmy, wiceprezes PGE, dołożył 5,5 tys. zł. Tomasz Zbróg, dyrektor Totalizatora Sportowego (TS) w Kielcach – 5 tys. W lutym minionego roku Totalizator Sportowy, oddział białostocki, zyskał z kolei nowego wicedyrektora: radnego Sebastiana Łukaszewicza, debiutanta sejmiku podlaskiego z SolPol. Rzecznik prasowa TS zapewniała, że zatrudnienie 28-latka „odbyło się zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami”. Z zeszłym roku zarobił tu 135 tys. zł.

Od trzech lat dyrektorem ds. administracji i inwestycji w PGNiG jest Krzysztof Kawałko, były polityk PO z Opola, dobry znajomy wiceministra Janusza Kowalskiego, który za poprzednich rządów PiS zasiadał w zarządzie gazowej spółki i ściągnął tam Kawałkę. Ten ostatni wpłacił na zeszłoroczną kampanię SolPol 23 tys. zł. I wreszcie córka posła Tadeusza Cymańskiego, radna sejmiku pomorskiego, w listopadzie znalazła zatrudnienie jako główny specjalista ds. relacji z klientem w Energa Obrót Gdańsk – z pensją 83 tys. zł rocznie.

Fundusz Sprawiedliwości zamiast subwencji

Ziobryści nie mogą się doczekać, kiedy prezes zarządzi zmianę prawa o finansowaniu partii i wreszcie podzieli się z nimi subwencją. Ale już się raczej nie doczekają. Dlatego z Funduszu Sprawiedliwości uczynili swój prywatny fundusz do promocji, choć miał on wspierać resocjalizację i ofiary przestępstw. Tylko w pierwszym półroczu 2020 r. 14 mln zł przekazano fundacji związanej z politykiem SolPol na „obronę wiary i moralności”. W kampanii FS stał się z kolei funduszem wyborczym. Wielkie papierowe czeki z pieniędzmi z jego logo wręczali w swoich okręgach kandydaci SolPol.

Przeciwnicy Ziobry w PiS w kuluarowych rozmowach nie kryją żalu, że choć Kaczyński obiecał, to nie odebrał ziobrystom kontroli nad funduszem. – To jest w tej chwili ich największy finansowy zasób. W kampanii nasi kandydaci na posłów przychodzili do centrali ze skargami, że ziobryści kupują sobie głosy za pieniądze z funduszu. Prezes obiecał, że się z tym rozprawi, mam nadzieję, że wróci do tego. Dobrze by było, żeby chociaż część tych pieniędzy przeznaczano na pomoc ofiarom przestępstw – mówi polityk związany z władzami PiS.

Wpływy w TVP

Nasi rozmówcy do zasobów Ziobry zaliczają też oczywiście TVP. Przypomnijmy, że Paweł Gajewski, prawa ręka prezesa Jacka Kurskiego, pilnuje politycznego przekazu, a do niedawna był szefem młodzieżówki Solidarnej Polski. Politycy tej frakcji byli w telewizji promowani na potęgę – w przeciwieństwie do ich największego politycznego wroga, premiera Morawieckiego.

Sprawą zainteresował się sam Kaczyński. Miał powiedzieć Kurskiemu, że jeśli nie przestanie tak lansować ziobrystów, to w październiku, kiedy kończy się jego czteroletnia kadencja, będzie się musiał spakować. Nasi rozmówcy z PiS uważają jednak, że Kurski wciąż trzyma z ziobrystami (Ziobro jako prokurator generalny ma władzę nad śledztwem w sprawie jego syna), a po odnowieniu kadencji politycy SolPol znów rozgoszczą się w TVP.

Kasa z lasów

Całkiem pokaźne zasoby ziobrystów są też ulokowane w Ministerstwie Środowiska, na którego czele (przynajmniej do rekonstrukcji) stoi wiceprezes SolPol Michał Woś. Ziobro walczy o to, żeby to on został wiceministrem w resorcie, który przejmie kompetencje środowiskowe. Wosiowi podlegają teraz Lasy Państwowe (LP), w międzyczasie powymieniał dyrektorów regionalnych. Dwójka nowych to politycy Solidarnej Polski. Za PiS zwiększyło się zatrudnienie i pensje w LP; w ubiegłym roku miały 10 mld zł przychodu i dość sporą swobodę w wydawaniu tych pieniędzy, przeznaczano je więc na sprawy bardziej związane z polityką niż środowiskiem. Na szefa Lasów w Katowicach Woś awansował w maju Józefa Kubicę, związanego z nimi od 40 lat, a od kilku z... Solidarną Polską (jest radnym sejmiku śląskiego).

Michał Woś po wspomnianym na początku tekstu audycie stwierdził, że „wiele osób z PiS było zaskoczonych, jak niewielu związanych akurat z naszym środowiskiem ekspertów, menedżerów, osób działających kiedyś na zapleczu Solidarnej Polski, jest zaangażowanych właśnie na tym odcinku działania państwa [w państwowych spółkach]”. Jeśli osób z Solidarnej Polski jest tak wiele, jak wskazaliśmy wyżej, to skala powiązań z PiS musi porażać.

