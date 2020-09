Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Rok po otrzymaniu Nagrody Nobla Olga Tokarczuk napisała dla naszego tygodnika arcyciekawy, obszerny esej o współczesnym świecie, który jest coraz mniej zrozumiały.

W najnowszej „Polityce” mamy dla Państwa coś zupełnie wyjątkowego. Rok po otrzymaniu Nagrody Nobla, specjalnie dla „Polityki”, Olga Tokarczuk napisała arcyciekawy, obszerny esej o współczesnym świecie, który jest coraz mniej zrozumiały, coraz trudniej go opisać, ująć w słowa, nazwać jego problemy. Nasza znakomita pisarka mierzy się z nową rzeczywistością, której z oczywistych względów nie mogła opisać w grudniu zeszłego roku, w swoim pamiętnym przemówieniu. Pandemia koronawirusa zmieniła bowiem życie milionów ludzi na wszystkich kontynentach, przewartościowała wiele spraw, ukazała nowe wyzwania, ale i perspektywy. Zapraszamy Państwa do tej specyficznej podróży z wybitną twórczynią po dzisiejszych skomplikowanych czasach, do zapoznania się z jej wnikliwymi obserwacjami, intelektualnymi propozycjami, także po prostu – z pięknym językiem.

Esej Olgi Tokarczuk rozpoczyna nasz szerszy projekt: cykl tekstów pod wspólnym hasłem „Ex-centrum”, gdzie znani i cenieni w swoich dziedzinach autorzy będą mierzyć się ze współczesnym światem, poczuciem końca pewnej epoki, początku następnej. Zachęcam do szukania w kolejnych numerach pozycji z tego cyklu.

Co ponadto w najnowszej „Polityce”?

• o popękanej władzy, o tym, o co chodzi Kaczyńskiemu, Ziobrze, Morawieckiemu, kto tu w co gra – analizuje Mariusz Janicki.

• kiedy będą szczepionki na grypę i czy ich wystarczy – pisze Joanna Solska.

• jak program Pegasus szpieguje opozycję, a może sięgać do smartfonów nas wszystkich – opowiada Grzegorz Rzeczkowski.

• o Sławomirze Mentzenie, nowym guru w środowisku Konfederacji, o którym mówi się, że może być następcą Janusza Korwin- Mikkego – pisze Rafał Kalukin.

• o tysiącach osób zaginionych w Polsce oraz o tym, że za wieloma z takich przypadków kryją się niewykryte zbrodnie – pisze Violetta Krasnowska.

• Jacek Nowacki zajął się naszym narodowym sportem, czyli grzybobraniem: kto zbiera, co zbiera, gdzie i ile? – załączamy też mapkę najbardziej grzybodajnych terenów.

• o nowym podatku deszczowym oraz o tym, że w miastach brakuje wody i co z tym zrobić – tym tematem zajęła się Ryszarda Socha.