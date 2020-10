Koronawirus w Polsce. Rekordowa liczba zgonów i pacjentów w szpitalach

We wtorek poinformowano o 2236 nowych przypadkach koronawirusa i aż 58 zgonach. W szpitalach pozostaje 3719 pacjentów – najwięcej od początku pandemii. Minister zdrowia ogłasza politykę „zero tolerancji” dla nieprzestrzegania zasad.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski wraz z komendantem głównym policji Jarosławem Szymczykiem ogłosili politykę „zero tolerancji” dla nieprzestrzegania obostrzeń i zasad życia społecznego związanych z przestrzeganiem zasad DDM (dezynfekcja, dystans, maseczki). – W dobie eskalacji pandemii nie ma miejsca na egoizm, bo to wchodzenie w strefę bezpieczeństwa innego człowieka. Przestrzeganie obostrzeń to nie tylko obowiązek względem siebie, ale również odpowiedzialność za inne osoby – mówił minister Niedzielski.



Minister poinformował o rozwiązaniach zaproponowanych przez działający zespół prawników ministerstwa zdrowia i policji, które mają zacząć obowiązywać od najbliższej soboty:



• bez maseczki tylko z odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub innym dokumentem potwierdzającym brak możliwości noszenia ochrony na nos i usta



• wymóg odległości co najmniej 100 metrów od poszczególnych zgromadzeń



• zakaz udostępniania lokali do organizacji imprez



Minister przypomniał, że od soboty wchodzą w życie nowe obostrzenia. W czerwonej strefie lokale gastronomiczne będą mogły działać tylko do godz. 22. Maseczki staną się obowiązkowe w otwartej przestrzeni również w żółtej strefie. Obowiązywać będą zmniejszone limity osób uczestniczących w weselach, stypach czy podobnych imprezach. W zielonej strefie zmniejszono liczbę uczestników ze 150 do 100, w strefie żółtej ze 100 do 75, a w strefie czerwonej utrzymano limit 50 osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie również rozsyłać alerty informujące mieszkańców o objęciu ich miejsca zamieszkania daną strefą.

Będzie więcej mandatów za nieprzestrzeganie zasad

Jak informuje komendant główny Policji, tylko w ciągu ostatniej doby odnotowano ponad 2150 naruszeń obowiązku zasłaniania ust i nosa. Policjanci reagowali głównie pouczeniami, wystawiono ok. 100 mandatów i 50 wniosków o ukaranie. Szef policji wydał dyspozycję, by odwrócić tę tendencję i częstszego karania osób nieprzestrzegających obostrzeń i zasad sanitarnych. – Czas byśmy zaczęli działać zdecydowanie, bardziej represyjnie – mówił Jarosław Szymczak.

Komendant apelował do Polaków o odpowiedzialność i podkreślał, że priorytetem policji nie jest prześciganie się w liczbie nakładanych mandatów: – Najchętniej nie nakładalibyśmy mandatów w ogóle, ale niech brak mandatów będzie wynikiem przestrzegania przestrzegania, a nie zwykłego cwaniactwa – mówił komendant.

Rekordowa liczba zgonów w Polsce

We wtorek ministerstwo zdrowia poinformowało o 2236 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem i aż 58 osobach zmarłych, co jest najwyższą liczbą dzienną zgonów od początku pandemii. Przyczyną śmierci dwóch osób był koronawirus (79-letni mężczyzna z Warszawy i 46-letni mężczyzna z Krakowa), natomiast z powodu chorób współistniejących i covid-19 zmarło 56 osób. Zgony odnotowano w Kędzierzynie-Koźlu, Opolu, Ostródzie, Łukowie, Tomaszowie Lubelskim, Krasnystawie, Raciążku, Kutnie, Łodzi, Poznaniu, Gliwicach, Chorzowie, Raciborzu, Płońsku, Sochaczewie, Warszawie, Starachowicach, Jarosławiu, Przemyślu, Rzeszowie, Łańcucie, Suchej Beskidzkiej, Nowym Sączu, Krakowie, Izdebniku, Końskich, Kielcach, Gdańsku, Kościerzynie, Gdyni i Pucku.

Najwięcej nowych zakażeń pochodzi z województwa mazowieckiego mazowieckiego (318). Pozostałe przypadki dotyczą województw: małopolskiego (268), śląskiego (218), pomorskiego (199), łódzkiego (155), kujawsko-pomorskiego (153), dolnośląskiego (140), świętokrzyskiego (139), lubelskiego (138), podkarpackiego (137), zachodniopomorskiego (111), wielkopolskiego (106), podlaskiego (57), opolskiego (53), warmińsko-mazurskiego (35), lubuskiego (9).



Poprzedniej doby odnotowano 2006 nowych zakażeń, do tej pory najwięcej przypadków odnotowano w sobotę 3 października – 2367.



Coraz więcej osób w szpitalach i pod respiratorami

Niepokoją nie tylko utrzymujące się na wysokim poziomie liczby zakażeń, ale również liczba pacjentów w szpitalach i zajętych respiratorów. W szpitalach obecnie jest 3719 pacjentów (o 561 więcej niż poprzedniej doby), to również najwięcej od początku pandemii. Pod respiratorem są 263 osoby – to o 44 więcej niż wczoraj.

Resort zdrowia poinformował w poniedziałek, że w Polsce na wszystkich trzech poziomach szpitali jest ok. 4,5 tys. wolnych łóżek, ale liczba ta cały czas się zmienia, a ministerstwo zdrowia przygotowuje poszerzenie bazy łóżkowej. Jak zapewnia ministerstwo dziś łóżek covidowych jest wystarczająco, jednak zdarzają się przypadki, że w którymś szpitalu zabraknie miejsc.



Dla pacjentów chorych na covid w Polsce dostępnych jest ponad 800 respiratorów. W całym kraju jest ich w sumie ponad 11 tys.

Ile testów w tej chwili wykonujemy



Ostatniej doby lekarze rodzinni zlecili 8171 testów, łącznie wykonano ich w tym czasie ponad 24 tys. Do tej pory przebadano 3 489 641 próbek pobranych od 3 348 809 osób. W poniedziałek wykonano ponad 18,3 tys. testów, w niedzielę ponad 25,9 tys., w sobotę ponad 30,5 tys.



Łączna liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 104 316 osób, zmarło 2717 chorych, wyzdrowiało 74 158.



