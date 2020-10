Morawiecki na kwarantannie. Nie ma objawów choroby

Premier Mateusz Morawiecki odbywa kwarantannę w związku z kontaktem z zakażonym funkcjonariuszem SOP. We wtorek odnotowano 5068 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce, zmarły 63 osoby.

Jak poinformował rzecznik prasowy rządu Piotr Müller, kwarantanna jest efektem kontaktu premiera z osobą zakażoną 9 października. Chodzi o funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa , który o pozytywnym wyniku testu dowiedział się we wtorek o godz. 5 rano, co uruchomiło procedury epidemiczne. Podczas popołudniowej konferencji prasowej rzecznika rządu i szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka poinformowano, że żaden inny członek rządu nie przebywa na kwarantannie w związku z zakażonym funkcjonariuszem SOP.

„W związku z kontaktem z osobą zarażoną covid-19, zgodnie z wszelkimi procedurami udaję się na kwarantannę” – poinformował Mateusz Morawiecki w krótkim nagraniu wideo na swoim koncie na Facebooku we wtorek przed południem. Jak poinformował premier, rząd pracuje normalnie, a on sam jest w stałym kontakcie ze współpracownikami i wszystkimi służbami. „Uważajmy na siebie i bądźmy odpowiedzialni. Wszystkim życzę zdrowia” – dodał.

Od soboty cały kraj jest objęty tzw. żółtą strefą, co oznacza, że obowiązkowe jest noszenie maseczek w przestrzeniach publicznych. Czerwoną, bardziej restrykcyjną, strefą objętych jest 38 miast i powiatów.



Sasin o lekarzach: część nie chce wykonywać obowiązków

Szerokim echem odbija się wtorkowym wywiad wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina w radiowej Jedynce, w czasie którego mówił o niedostatecznym zaangażowaniu personelu medycznego, lekarzy. – Niestety występuje taki problem jak brak woli części środowiska lekarskiego – chcę podkreślić wyraźnie, części. Oczywiście, bardzo wielu lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego z wielkim poświęceniem wykonuje swoje obowiązki, ale część tych obowiązków wykonywać nie chce – mówił. Jego zdaniem może to wynikać ze strachu przed epidemią, ale w jego ocenie to „naturalny, ludzki strach w środowisku lekarskim nie powinien występować”. Sasin w tym samym wywiadzie przekonywał, że rząd dysponuje odpowiednią liczbą łózek szpitalnych i respiratorów, a także iż rząd nie zmarnował czasu na przygotowanie się do kolejnej fali pandemii. Wicepremier podkreślał też, że nie ma mowy o powrocie do wiosennego lockdownu, a teraz nacisk będzie stawiany na dyscyplinę społeczną.

Wypowiedź Sasina krytykuje opozycja, jak również lekarze. Borys Budka w TVN24 mówił, że to „bulwersujące i niedopuszczalne słowa człowieka, który wyrzucił w błoto 70 milionów złotych”. Chodzi o koszt tzw. wyborów kopertowych, które ostatecznie się nie odbyły. – Przypomnę, że Sasin jest ostatnią osobą, która powinna zabierać głos, jeżeli chodzi o kwestię odpowiedzialności – mówił.

Senator PSL-Kukiz’15 Michał Kamiński stwierdził, że to „zapewne ze strachu przed Jarosławem Kaczyńskim pan wicepremier Sasin opowiada takie głupoty i to haniebne głupoty”. Zdaniem Kamińskiego Sasin „powinien przeprosić i zacząć być przyzwoitym człowiekiem, i przestać się bać Jarosława Kaczyńskiego, a nie zarzucać lekarzom, że boją się koronawirusa, podczas gdy to personel medyczny każdego dnia, niechroniony przez służby, naraża się, ratując życie i zdrowie Polaków, bo nie boi się koronawirusa, tak jak pan Sasin boi się Jarosława Kaczyńskiego”.

Z kolei prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej ocenia „taka wypowiedz jest, delikatnie mówiąc, niewiarygodnie krzywdząca dla całego naszego środowiska, jest wręcz policzkiem wymierzonym każdemu polskiemu lekarzowi, lekarzowi dentyście, podważa zaufanie do nas”. Zdaniem prof. Matyi „takie wypowiedzi reprezentanta rządu nie służą walce z epidemią, a wręcz odwrotnie, utrudniają i powodują, że środowisko lekarskie zaangażowane w walkę z epidemią ma coraz większe wątpliwości o właściwą postawę rządzących w naszym kraju”.

