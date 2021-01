Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

W najnowszym numerze piszemy między innymi o tym, kto, gdzie, kiedy będzie zaszczepiony, ile to będzie trwać i dlaczego cała akcja jest taka niemrawa.

• Prof. Włodzimierz Wróbel w rozmowie z Ewą Siedlecką mówi, jak rządzący obóz wykorzystuje pandemię, by stanowić bezprawne prawo .

• Narodowy chaos szczepionkowy – czyli kto, gdzie, kiedy będzie zaszczepiony, ile to będzie trwać i dlaczego cała akcja jest taka niemrawa. W uzupełnieniu w dziale Nauka 15 pytań o szczepionki i odpowiedzi na nie.

• O pladze naukowych plagiatów – dlaczego mimo tylu napiętnowanych przypadków wciąż tak często do nich dochodzi?

• Co kryją maseczki, czyli o tym, że duża część tego, co nosimy na twarzy, nie nadaje się do niczego, nie ma żadnych atestów i certyfikatów, spełnia raczej funkcję społeczną, psychologiczną – jak zatem rozpoznać i kupić maseczkę właściwą?

• Jak przebiega brexit, czyli dokąd odpływa Brytania, jakie przepisy wchodzą w życie, co z wizami, granicami, pobytami itp.

Ponadto w numerze: jak w Argentynie, kraju papieża Franciszka, zalegalizowano aborcję; tajemniczy lud denisowian; jak przebiegał w Polsce i Europie rok 1921; nieznana historia niemieckich jeńców wojennych w USA; reaktywacja „Relaxu”, kultowego w czasach PRL periodyku poświęconego komiksowi; ferie pod specjalnym nadzorem, czyli jak sobie radzą z lockdownem w górach.

To jeszcze nie wszystkie atrakcje z najnowszego wydania, zachęcam do przeczytania całości. Pozdrawiam noworocznie i życzę miłej lektury!

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego