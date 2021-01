Ziobro szykanuje prokuratorów

Jeżeli państwu prokuratorom jest tak źle, to niekoniecznie trzeba w zawodzie prawniczym państwowym pracować” – tak Andrzej Duda skomentował nagłe zesłanie sześciu prokuratorów opozycyjnego Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia po kilkaset kilometrów od domu, w ciągu 48 godzin, bez prawa odwołania. Możliwość delegowania prokuratorów na okres do 6 miesięcy w ciągu roku przewiduje prawo o prokuraturze. Jednak powinno to służyć dobru prokuratury. Te delegacje zaś to karne zesłania, które dezorganizują pracę prokuratury.