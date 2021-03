Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Czy politycy są normalni? Dlaczego wśród nich jest tylu psychopatów, narcyzów, megalomanów, patologicznych kłamców i z jakiego powodu wyborcy są nich tak wyrozumiali?

• Kiedy – medycznie, prawnie, moralnie – kończy się życie? Czy człowiekowi przysługuje prawo do śmierci na żądanie, wspomaganego samobójstwa, zakończenia uporczywej terapii – te wszystkie dylematy rozważa Ewa Siedlecka .

• Obóz władzy nieustannie próbuje spacyfikować prywatne media, podatek od reklam to tylko jeden z takich sposobów, jest ich o wiele więcej – analizuje je w swoim artykule Grzegorz Rzeczkowski.

• Jeśli nie będzie przedterminowych wyborów do Sejmu, to najważniejszą próbą polityczną w tym roku będą wybory prezydenta 200-tysięcznego Rzeszowa. Dotychczasowy włodarz miasta Tadeusz Ferenc zaszachował wszystkich, proponując na swoje miejsce polityka Solidarnej Polski Grzegorza Warchoła. Kim jest Warchoł, dlaczego właśnie jego wskazał na swoje miejsce, skoro sam ma korzenie w SLD, a Warchoł to prawa ręka Zbigniewa Ziobry? Piszą Anna Dąbrowska i Wojciech Szacki.

Ponadto w najnowszym numerze: o pułapkach spraw rozwodowych; o fenomenie Piotra Żyły – sportowca i showmana; jak się choruje na covid w domu; co oznacza wejście do Polski Amazona; o tym, jak mikroprocesory zrewolucjonizowały 50 lat temu technikę komputerową; jak wyglądały przepisy aborcyjne w PRL; na czym polegało mistrzostwo Agnieszki Osieckiej w pisaniu tekstów piosenek; oraz jak się żyje w Pcimiu – mateczniku prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

Zachęcam i polecam!

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego