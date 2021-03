Proszę mi usunąć piersi

Dzięki wpisowi Pauliny Młynarskiej wiele kobiet dowiedziało się, że gdy tylko są wskazania, mają do mastektomii prawo, a na dodatek nie muszą za nią płacić. Tekst Pauliny Błaszkiewicz w środę w kioskach w tygodniku „Polityka” i we wtorek wieczorem na Polityka.pl.

Znana dziennikarka Paulina Młynarska napisała na Facebooku, że usunięto jej piersi. Gdy emocje opadały, zaczęła się rozmowa o raku i o tym, że mastektomia może uratować życie.

W świadomości mastektomia profilaktyczna nie dotyczy szarych obywatelek, ale celebrytek. Nawet mało kto wie, że ta operacja jest refundowana przez NFZ. Bo i temat jest generalnie wstydliwy. Do tego stopnia, że kobiety, które decydują się na zabieg, trzymają ten fakt w sekrecie nawet przed najbliższymi.

– Moja mama do dziś nie wie, że to zrobiłam. Pojechałam na zabieg do szpitala, a ją okłamałam, że jadę z koleżanką na wakacje – opowiada 43-letnia dziś Justyna. – Mama nie wyobraża sobie, że jej córka może mieć implanty zamiast własnych piersi.

Tomasz Mierzwa, doktor nauk medycznych z Centrum Onkologii w Bydgoszczy, od lat słyszy od pacjentek dramatyczne opowieści, przez które przebija zawstydzenie. Lekarz zwraca uwagę, że profilaktyczne usunięcie piersi to „sytuacja skrajna nie tylko chirurgicznie, ale też etycznie i prawnie, bo usuwa się zdrowe piersi, bez jednoznacznych wskazań do mastektomii”. – Mówimy przecież o usunięciu zdrowego narządu w celu niewystąpienia raka w nim – wyjaśnia.

Justyna poszła na mastektomię, gdy wykryto u niej mutację genu BRC1. Dokładnie tę samą mutację wykryto osiem lat temu u słynnej aktorki Angeliny Jolie. Miała wówczas 37 lat i uchodziła za ikonę seksapilu. W jej przypadku prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi lekarze oszacowali aż na 87 proc. Zawisła też nad nią groźba nowotworu jajnika, na który w wieku 56 lat zmarła jej matka. Jolie chciała żyć. Dlatego usunęła obie piersi i jajniki.

Ekranowa Lara Croft mówiła o wszystkim publicznie. Przekonywała, że zrobiła to dla siebie i rodziny; żeby dzieci nie musiały mówić, że mama zmarła na raka. Mimo to na gwiazdę wylał się hejt. W Polsce Jolie skrytykował nawet Bolesław Piecha, ginekolog, były minister zdrowia, polityk PiS. „Na szybko badać antygen rakowy, obcinać, za przeproszeniem, piersi, wstawiać implanty i sprawa załatwiona” – pisał. Polityk przeprosił, gdy szczegółowo zapoznał się ze sprawą.

Z Pauliną Młynarską było podobnie. Powodem mastektomii były wykryte u niej zmiany morfologiczne grożące złośliwym rakiem piersi.

„Na tym etapie miałam jeszcze wybór. Mogłam zdecydować się na ścieżkę »zachowawczą«, czyli branie leków przez długie lata i częste badania kontrolne, lub na »ostre cięcie«, leczenie operacyjne z jednoczesną rekonstrukcją plastyczną. Rozważenie tej alternatywy było bardzo trudnym procesem” – napisała Paulina Młynarska.

