Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

O kolejnej, miejmy nadzieję ostatniej, Wielkanocy w pandemii, o tym, kim był Jezus i jak go postrzegano, o poparciu dla władzy i dla opozycji oraz posadach dla żon i partnerek polityków PiS – czytaj w specjalnym, świątecznym numerze „Polityki”.

• Ks. Prof. Michał Heller, teolog, filozof, fizyk, kosmolog, w rozmowie z Jerzym Baczyńskim mówi o skomplikowanych relacjach między wiarą a nauką oraz o tym, jak się ma Bóg Wszechświata do „lokalnych”, ziemskich obrządków religijnych .

• To już druga Wielkanoc w pandemii, czy to ostatnie takie święta? Jak je spędzimy, w jakich nastrojach, z jakimi nadziejami; jak wygląda dzisiejsza covidowa codzienność? – pisze o tym Martyna Bunda.

• Sondaż „Polityki”: władza kontra opozycja – jak zmieniają się poglądy Polaków, kto wygrałby dzisiaj wybory prezydenckie, aktualny partyjny sondaż, ocena 30 lat III RP, czy afery szkodzą PiS – wyniki sondażu komentuje Mariusz Janicki.

• Jaką rolę w organizowaniu feralnego lotu do Smoleńska odegrał dzisiejszy wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin? Skąd się wzięła jego zawrotna kariera? – odpowiedź w tekście Grzegorza Rzeczkowskiego.

• Rodzina na swoim, czyli o posadach w spółkach skarbu państwa dla krewnych i znajomych działaczy PiS – pisze Anna Dąbrowska.

• Czy dzieci podczas zdalnej nauki przestały tęsknić za szkołą? Jak będzie wyglądał powrót uczniów do klas, co pandemia zmieniła w oświacie – analizuje Joanna Cieśla.

• Znany aktor Borys Szyc w rozmowie z Juliuszem Ćwieluchem mówi o wychodzeniu z alkoholowego nałogu, o swoich wzlotach i upadkach, o znanych rolach i tej najnowszej – w „Warszawiance”.

• O ojcu skrytobójcy własnych dzieci we wstrząsającym reportażu pisze Violetta Krasnowska.

• O życiu i pracy krakowskiego hejnalisty i o tym, kto się nadaje (a kto nie) do tej funkcji – pisze Juliusz Ćwieluch.

• Zawsze była, a w pandemii przeżywa drugą młodość – moda na pędzenie bimbru. Jak dzisiaj wygląda legalna i nielegalna domowa produkcja wódki – opisuje Zbigniew Borek.

Ponadto w najnowszej „Polityce”: • rozmach prezesa Obajtka, czyli narodowy czebol Orlen; • na czym polegają ekooszustwa; • jak żyją dzieci reżimowych przywódców; • wielkie kolizje galaktyk; • jak pisano antyaborcyjne prawo w II RP; • Kuba Wojewódzki rozmawia z raperem Matą o jego nowym utworze – „Patoreakcji”; oraz • o tym, jak queer zadomowił się w polskim kanonie literackim.

To wciąż nie wszystko, co znajdziecie Państwo w najnowszej „Polityce”. Zapraszam do przeczytania także pozostałych pozycji, naprawdę warto. Życzę przyjemnej, inspirującej lektury.

A na koniec w imieniu całej Redakcji składam wszystkim Czytelniczkom i Czytelnikom życzenia wytrwałości, siły, nadziei i lepszej rzeczywistości po pokonaniu pandemii. Wszystkiego najlepszego!

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego