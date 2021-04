Otwarte zapisy na szczepienia dla 40-latków. Terminy w kwietniu

W nocy umożliwiono zapisywanie się na szczepienia przeciw covid-19 dla osób mających 40 lat i więcej. Wcześniej tego nie ogłoszono.

Od rana rozeszła się informacja, że osoby , które mają ukończone 40 lat zobaczyły na swoim Internetowym Koncie Pacjenta skierowania na szczepienia przeciw covid-19. I zapisują się na kwietniowe terminy.

Szczepionek ma być więcej

Zaczęły krążyć teorie, że to błąd systemu, ale wątpliwości rozwiał rano w RMF FM szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

„W tej chwili mamy rejestrację otwartą dla wszystkich osób powyżej 60. roku życia. W systemie centralnej rejestracji zarejestrowanych jest łącznie około 11 milionów osób, z tego wolnych terminów do szczepień do końca maja jest około 1,8 mln. W ostatnich dwóch dniach ta rejestracja zwolniła, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić zapisy dla osób, które w styczniu zgłosiły gotowość do rejestracji. I zostały dziś w nocy wyznaczone skierowania dla osób od 40. do 60. roku życia” – mówił w porannej audycji. „Od rana te osoby dostają smsy i telefony z propozycją umówienia się na konkretny termin” - stwierdził.

Dworczyk przypomniał, że w kwietniu dotrze do Polski łącznie około 5 mln szczepionek.

Nowy plan szczepień

Przypomnijmy, że kilka dni temu resort zdrowia ogłosił, że do końca kwietnia na szczepienie będą mogły zapisywać się osoby z kolejnych roczników, codziennie jeden - aż do 1973.

Według ostatnich zapowiedzi, od kwietnia będzie można się szczepić w przychodniach POZ, szpitalach rezerwowych, szpitalach powiatowych (jeden na powiat), punktach samorządowych (jeden na powiat), punktach drive thru, zakładach pracy i w aptekach.

Dworczyk pytany w czwartek o rosnącą liczbę zakażeń podczas trzeciej fali pandemii, odparł, że wyniki z ostatnich godzin „mogą wskazywać, że ta dynamika zachorowań zaczyna trochę spadać". „Nie mam jeszcze precyzyjnych danych, ale te cząstkowe wskazują na to, że może być trochę mniej i w konsekwencji być może to oznacza pewne przyhamowanie, ale nie powinniśmy wpadać w jakiś hurraoptymizm” – mówił w RMF FM szef Kancelarii Premiera.

