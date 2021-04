Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

O wielkiej mijance na opozycji, zamieszaniu ze szczepionkami, sytuacji premiera Morawieckiego, zrzutce na PiS, Polkach u ginekologa, Krzysztofie Krawczyku i wielu innych tematach – w najnowszym numerze „Polityki”.

Już w wielu sondażach ruch Szymona Hołowni wyprzedza Platformę/Koalicję Obywatelską. Czy wielka mijanka na opozycji staje się faktem? Co na to Borys Budka i inni politycy Platformy, jak swoje szanse ocenia Polska2050? Jak może zmienić się przez to polska polityka? Co się dzieje w obu głównych opozycyjnych formacjach, czy są one przygotowane na ewentualne przyspieszone wybory? O tym wszystkim w najnowszej „Polityce” w okładkowym materiale pisze Malwina Dziedzic.