Przeprosiny

Redaktor naczelny polityka.pl oraz Rafał Kalukin przepraszają Pana Mariusza Muszyńskiego za opublikowanie w artykule „Państwo Przyłębscy” powtarzanych za innymi mediami informacji dotyczących jego pracy w Ambasadzie RP oraz okoliczności jej zakończenia. Według informacji uzyskanych od Pana M. Muszyńskiego w trybie sprostowania, nie był on oficerem prowadzącym Państwa Przyłębskich i nie został wydalony z Niemiec pod zarzutem szpiegostwa. Zakończył pracę w Ambasadzie RP, gdzie był zatrudniony na stanowisku I sekretarza, po upływie 4-letniej kadencji (tzw. rotacja), a następnie powrócił do pracy w MSZ, co potwierdza stosowne zaświadczenie Biura Kadr Ministerstwa Spraw Zagranicznych.