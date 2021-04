Izba Dyscyplinarna SN: Sędzia Tuleya nie może być zatrzymany

Sędzia Igor Tuleya nie może być zatrzymany i doprowadzony siłą na przesłuchanie do prokuratury – orzekł Adam Roch z Izby Dyscyplinarnej, nieuznawanej przez Sąd Najwyższy i przez unijny trybunał.

Izba Dyscyplinarna SN po dwudniowych obradach rozpoznała wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na przesłuchanie sędziego Igora Tulei. Posiedzenie było niejawne, w środę obrońcy złożyli kilka wniosków, w tym m.in. o wyłączenie sędziego rozpatrującego tę sprawę Adama Rocha. Jeden z tych wniosków nie został uwzględniony, a drugi przekazano do rozpatrzenia Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, co jednak nie wstrzymało posiedzenia. Zgodnie z dzisiejszą decyzją Igor Tuleya nie może być zatrzymany i doprowadzony siłą na przesłuchanie do prokuratury. Adam Roch w ustnych motywach wyroku uznał, że istniały podstawy formalne do zatrzymania sędziego i doprowadzenia go do prokuratury, bo nie stawiał się na wezwania śledczych. Jednak do zgody na zatrzymanie konieczne jest udowodnienie wystarczającego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa.

Śledczy zamierzają oskarżyć Igora Tuleyę o to, że zezwolił dziennikarzom na udział w rozprawie i ujawnił szczegóły postępowania przygotowawczego. Chodziło o śledztwo ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r., które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W grudniu 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie pod przewodnictwem Tulei uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa, a sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu. Tuleya czekał na orzeczenie przed siedzibą Sądu Najwyższego. Podziękował osobom, które go wspierały, i swoim obrońcom. –Prawnicy i sędziowie nic by nie zrobili bez wsparcia obywateli. Bitwa została wygrana, ale wojna w obronie praworządności się nie skończyła – stwierdził. Przypomniał, że wcześniejszą sprawę uchylenia immunitetu też wygrał w pierwszej instancji, a potem przegrał po odwołaniu prokuratury.

Tuleya nie uznaje orzeczeń Izby Dyscyplinarnej Sędzia był wzywany na przesłuchanie do prokuratury trzykrotnie – na 18 stycznia, 10 lutego oraz 12 marca. Za każdym razem pojawiał się przed budynkiem prokuratury, gdzie w obecności dziennikarzy informował o swoim stosunku do tego postępowania. „Zapowiadam, że nigdy dobrowolnie nie będę uczestniczył w przesłuchaniu związanym z tą sprawą” – mówił 12 marca. Kilka dni później Prokuratura Krajowa wystąpiła do Izby Dyscyplinarnej o zgodę na jego przymusowe doprowadzenie.

„To sprawa bez precedensu, że prokuratura chce siłą doprowadzać sędziego na przesłuchanie. Nigdy żaden sędzia w Polsce nie był pozbawiony wolności za działalność orzeczniczą. A do tego decydować o tym ma organ, który nie jest sądem” – mówił w przerwie środowego posiedzenia reprezentujący Igora Tuleyę adwokat Jacek Dubois. Kilka miesięcy wcześniej, 18 listopada 2020 r., również na wniosek prokuratury, Tuleya został przez Izbę Dyscyplinarną SN pozbawiony immunitetu. Jak uznała, istnieją poważne podejrzenia, że popełnił przestępstwo ujawnienia informacji z postępowania przygotowawczego jako funkcjonariusz publiczny. Izba Dyscyplinarna zdecydowała też o zawieszeniu go w czynnościach służbowych i obniżeniu o 25 proc. jego uposażenia. Tuleya jeszcze przed rozprawą zapowiedział, że nie uzna decyzji ID, bo nie uznaje jej prawa do orzekania. Zasiadający w niej sędziowie byli nominowani przez neo-KRS, powołaną z naruszeniem prawa, zawieszoną kwietniową decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE, a wcześniej orzeczeniem trzech połączonych izb Sądu Najwyższego.

Przymusowe doprowadzenie sędziego W środę i czwartek przed Sądem Najwyższym protestowali sędziowie ze stowarzyszenia „Iustitia”. „Sprawa Igora Tulei ma pokazać innym sędziom, co się z nimi stanie, gdy będą wydawać wyroki, które z jakichś powodów mogą nie odpowiadać partii rządzącej. Każdy sędzia ma mieć obawę, że będzie za chwilę jak Igor Tuleya sądzony przez Izbę Dyscyplinarną. To byłoby marzenie polityków, nie pozwolimy na to, będziemy bronić prześladowanych sędziów. Od dawna apelujemy o działanie instytucji europejskich, teraz wreszcie mamy kolejną skargę Komisji Europejskiej” – mówił prezes Iustitii prof. Krystian Markiewicz.