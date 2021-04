Pacjent prosił: „Uratuj mnie”

Rozmowa z pielęgniarką ze szpitala tymczasowego na MTP w Poznaniu, gdzie 30 marca zabrakło tlenu.

PAWEŁ RESZKA: – Od dawna pani jest pielęgniarką.

IZA: – Tak, od wielu lat. Mam duże doświadczenie. Ale czegoś takiego jeszcze nie przeżyłam. Zegary z pomiarem ciśnienia tlenu w instalacji są na każdej ze ścian szczytowych budynku, w którym jest szpital tymczasowy. Normalnie mamy 5 barów. Rano, po przyjściu na zmianę, koleżanka nawet zwracała uwagę, że tych 5 barów nie ma, ale usłyszała, że to nie należy do jej obowiązków. Ciśnienie spadało. Gdy podniesiono alarm, było 2,7 bara; w ciągu 20 min spadło do 0,3 bara.