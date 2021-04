Czy Trybunał Przyłębskiej wykolei Polskę z europejskich torów?

RPO zatrzymał lokomotywę Trybunału Julii Przyłębskiej, która pędziła ku wykolejeniu Polski z torów europejskich. Na razie na dwa tygodnie. Na wyroku, którego można się spodziewać, władza PiS wyjdzie jak Zabłocki na mydle. Niestety: polskie społeczeństwo i gospodarka także.

Dziś Trybunał Julii Przyłębskiej rozpatrywał pytanie prawne składu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego: czy polski sąd musi wykonywać zabezpieczenie tymczasowe Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej „odnoszące się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej państwa”. Pytanie wniósł skład Izby, któremu przewodniczy Małgorzata Bednarek – b. prokurator, założycielka i wieloletnia szefowa „ziobrystycznego” Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem, powstałego za pierwszych rządów PiS. Jego członkowie zajmują dziś eksponowane stanowiska w prokuraturze. A także – jak widać – w Sądzie Najwyższym.

Trybunał Przyłębskiej się budzi, Pawłowicz traci cierpliwość

Małgorzata Bednarek zadała to pytanie Trybunałowi Julii Przyłębskiej 9 kwietnia 2020 r., czyli dzień po wydaniu przez TSUE postanowienia tymczasowego o zawieszeniu działalności Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Sprawa czekała więc na rozpoznanie rok. Dlaczego raptem Trybunał Przyłębskiej się obudził? Prawdopodobnie dlatego, że lada chwila TSUE zdecyduje, czy nałożyć kolejne zabezpieczenie tymczasowe na Izbę Dyscyplinarną – tym razem zawieszając wszelką jej działalność wobec sędziów. O zabezpieczenie zwróciła się trzy tygodnie temu Komisja Europejska w związku z kolejną skargą na Polskę.

Na razie TSUE nie podjął żadnej decyzji. Na ruch zdecydował się za to Trybunał Przyłębskiej. Rozprawa rozpoczęła się z opóźnieniem, za to z werwą, na jaką stać Krystynę Pawłowicz – to ona bowiem jest przewodniczącą pięcioosobowego składu, który sądzi tę sprawę. Na początku wniosek formalny złożył występujący w imieniu RPO dr Paweł Filipek, Główny Specjalista w Zespole Prawa Konstytucyjnego. Prosił o odroczenie rozprawy, żeby RPO mógł się zapoznać ze stanowiskiem Sejmu, które dostał dopiero dnia poprzedniego. Reakcja sędzi Pawłowicz była zaskakująca: oświadczyła, że rozpatrzy ten wniosek „później” (wnioski formalne rozpatruje się w pierwszej kolejności, rozpatrzenie „później” jest poważnym błędem proceduralnym). I kazała sędzi Bednarek zreferować zadane Trybunałowi pytanie.

Ale po kilkunastu minutach straciła cierpliwość do jego wysłuchiwania i poprosiła, by się streszczać. Sędzia Bednarek zastosowała się do polecenia literalnie i streściła: polski Trybunał ma określić „zakres kompetencji” TSUE – czy one mogą być dorozumiane, czy powinny być wskazane wprost w aktach prawa międzynarodowego.

Przewodnicząca Pawłowicz. Jaki sąd, taka procedura

Innymi słowy sędzia Bednarek oczekuje od Trybunału Przyłębskiej, żeby wyręczył TSUE, bo – według traktatu – jedynie ten europejski trybunał może określać zakres własnych kompetencji. Tak właśnie zrobił najpierw w sprawie portugalskiej, a potem polskich, gdy uznał, że badanie gwarancji niezależności sądów i niezależności sędziów leży w jego kompetencji, ponieważ bezpośrednio wpływa na prawo obywateli UE do sądu.

W trakcie wystąpienia sędzi Bednarek, być może pod wpływem sędziego sprawozdawcy w tej sprawie Bartłomieja Sochańskiego, przewodnicząca Pawłowicz doszła do wniosku, że jednak należałoby rozpatrzeć wniosek przedstawiciela RPO o odroczenie. Stwierdziła, że zdecydowała o wysłuchaniu stanowiska Bednarek, bo tam nie było nic nowego, a teraz jednak odroczy rozprawę – do 12 maja. W sumie więc nie bardzo wiadomo, kiedy Trybunał zdołał rozpatrzeć wniosek RPO o odroczenie, bo zwykle robi się na to krótką przerwę, a takiej nie było.

Można powiedzieć: jaki sąd, taka procedura. Spodziewany wyrok też może być prawnie mocno niestandardowy.

Drastyczne naruszenie zobowiązań członka UE

Dzień przed rozprawą 25 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku wydało oświadczenie, w którym podkreślają, że jedynym interpretatorem prawa UE jest TSUE, wobec tego Trybunał Przyłębskiej przed rozpoznaniem tej sprawy powinien się zwrócić do niego z pytaniem prejudycjalnym. I dopiero uzyskawszy odpowiedź oceniać, czy zinterpretowane przez TSUE prawo Unii zgodne jest z polską konstytucją.

Byli sędziowie TK zakwestionowali też w swoim stanowisku legalność składu Trybunału w tej sprawie: powinien ją rozpatrywać w pełnym składzie, skoro zamierza zmienić dotychczasową linię orzeczniczą. Nie powinna w niej orzekać Krystyna Pawłowicz, „która jako czynny polityk wielokrotnie wyrażała publicznie w sposób brutalny swoje negatywne nastawienie do Unii Europejskiej i członkostwa Polski w Unii”. Ani też dubler sędziego – Justyn Piskorski.

„Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku stwierdzają, że wydanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego pociągającego za sobą odmowę stosowania w Polsce podstawowych przepisów traktatowych UE, w obecnie wyznaczonym składzie i bez podjęcia dialogu orzeczniczego z TSUE, będzie drastycznym aktem naruszenia zobowiązań państwa członkowskiego i kolejnym krokiem w kierunku wyprowadzenia naszego państwa z Unii” – kończą sędziowie.

Dzisiejsze odroczenie rozprawy może spowodować, że następna odbywać się będzie już po nałożeniu zabezpieczenia tymczasowego przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Wyrok Trybunału Przyłębskiej stwierdzający, że Polska nie musi się stosować do środków tymczasowych TSUE, służyłby władzy jako pseudoprawna podstawa nie tylko do tego, żeby nie zawieszać działania Izby Dyscyplinarnej wobec sędziów, ale też by odmówić płacenia ewentualnie nałożonych przez TSUE kar za niestosowanie się do postanowienia. W ten sposób powstałby dług Polski, który Unia będzie mogła potrącić z dotacji – choćby tych z unijnego Funduszu Odbudowy, kiedy PiS-owi uda się już przepchnąć jego ratyfikację przez Sejm.

Rząd wyjdzie więc na tym jak Zabłocki na mydle. Niestety, polskie społeczeństwo i gospodarka – też. A sytuacja dwuprawia w Polsce pogłębi się jeszcze bardziej.

