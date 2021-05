Pisowski multitasking

Sieć powiązań łączących prezes PZU Beatę Kozłowską-Chyłę i rektora Uniwersytetu Warszawskiego Alojzego Nowaka jest bardzo ścisła i rozbudowana. – To nie jest normalne, że naszą prezes i rektora łączą takie zależności w państwowej spółce, na uczelni, a do tego prywatne wspólne biznesy – mówi nasz informator związany z największym państwowym ubezpieczycielem. W 2020 r. Nowak i Kozłowska-Chyła zaliczyli imponujące awanse: ona w marcu została prezes PZU, on we wrześniu – rektorem UW, na którym Chyła od lat wykłada w Katedrze Prawa Handlowego.