Starzy liderzy wracają do gry

Aleksander Kwaśniewski zachęca Lewicę do „autonomicznej” polityki, a Leszek Miller to potępia. Donald Tusk podobno znów myśli o przewodzeniu PO. Bronisław Komorowski zapowiada nowy projekt. Co skłania dawnych przywódców do powrotu na scenę?

„Kajny ten Kwaśniewski, taki oldskulowy” – mówią teraz na młodej lewicy z okolic Razem. To coś nowego, bo jeszcze niedawno głównie wywlekano mu wojnę w Iraku, tajne więzienia CIA, komitywę z Kulczykiem, całowanie papieskiego pierścienia. Obaj z Leszkiem Millerem uchodzili za głównych zdrajców lewicowej sprawy, którą rozmienili na drobne w dealach z możnymi tego świata. Nowa antyliberalna lewica budowała swoją tożsamość na odrzuceniu zatrutego dziedzictwa SLD. Lody zostały przełamane przy okazji wspólnego uzgadniania strategii w sprawie unijnego Funduszu Odbudowy.