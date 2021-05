Bitwa o Turów. Polska ma jeden ruch. Inaczej słono zapłacimy

Polska nie może formalnie odwołać się od decyzji TSUE o zamrożeniu pracy kopalni Turów, ale ma inną możliwość. I Warszawa się na nią szykuje. Ale za niewypełnienie postanowienia trybunału grożą nam ogromne kary.

Trybunał Sprawiedliwości UE w ostatni piątek nakazał Polsce „natychmiastowe” (zwykle znaczy to: w ciągu jednego miesiąca) zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów w ramach środka tymczasowego. To tzw. zabezpieczenie ma obowiązywać do momentu wyroku TSUE (być może za kilkanaście miesięcy) w sprawie skargi Czech na Polskę o łamanie unijnego prawa przy przedłużaniu koncesji na wydobycie i powiększanie obszaru odkrywki najpierw do 2026, a potem do 2044 r.