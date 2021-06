Przypadek Gduli

Kiedy intelektualista idzie do polityki, to najczęściej po to, aby podnieść jej poziom. Przeważnie jednak kończy się na tym, że obniża swój własny. To przypadek Macieja Gduli.

Chociaż deklaruje, że jest facetem od „uspójniania” lewicowego projektu, przede wszystkim stał się jego twarzą. Dyżurnym komentatorem, polemistą, czasem trefnisiem. Toteż w kręgu dawnych znajomych często teraz słychać ironiczne uwagi o Maćku, który wyrabia zasięgi i chyba polubił swoje medialne odbicie. Trochę to jednak na bakier z dotychczasowym wizerunkiem Macieja Gduli, który pretendował do roli naczelnego ideologa lewicy, a w kampanii wyborczej eksponował na ulotkach literki „dr hab.