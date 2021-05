Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Czym są dzisiaj w Polsce klasy społeczne, jakie panują między nimi antagonizmy, jak wygląda nasza klasa średnia, co zmienia w tej kwestii plan zmiany systemu podatkowego przez PiS? O tym w okładkowych tekstach „Polityki”.

• Sondaż „Polityki” i Kantar Public: co powinna teraz robić opozycja , jak się zachowywać wobec PiS, w jakich blokach iść do wyborów, kto powinien przewodzić opozycji, co sądzą wyborcy „nie-PiS-u” o swoich partiach – analizuje Mariusz Janicki.

• Co znowu kombinuje Adam Bielan, który przystąpił do drugiego ataku na Jarosława Gowina, po co chce zakładać nową partię, czy to może wpłynąć na spójność Zjednoczonej Prawicy, a w konsekwencji na polityczną sytuację w kraju? O tym pisze Agnieszka Sowa.

• Kim jest poseł Maciej Gdula, naukowiec i polityk, teraz jedna z głównych twarzy Lewicy, walczący o sprawiedliwość społeczną, a jednocześnie krytykowany za duży osobisty majątek i zarobkowe wynajmowanie licznych nieruchomości – opisuje Rafał Kalukin.

• O tym, jak łatwo Kościół katolicki zdobywa wielkie połacie ziemi, a potem nimi obraca z zyskiem – pisze Zbigniew Borek.

• To, dlaczego wciąż tak wielu Polaków nie chce się szczepić na covid, jakie za tym stoją argumenty, spiskowe teorie, społeczne uwarunkowania i jak to się wiąże z poglądami politycznymi – przedstawia i analizuje Jędrzej Winiecki.

• O niszczeniu nadmorskiego pasa nad Bałtykiem i chaotycznym budowaniu na tych terenach – pisze Ryszarda Socha.

• Ile kosztowały szpitale tymczasowe w czasie pandemii, jaka jest cena ich likwidacji i czy to wszystko było racjonalne – raportują Katarzyna Kaczorowska i Paweł Reszka.

Ponadto w najnowszej „Polityce”: o nowych przepisach w ruchu drogowym; o słynnych 70-metrowych domkach z tzw. Polskiego Ładu – co to ma być?; o politycznych woltach peruwiańskiego pisarza Vargasa Llosy; o Billu Gatesie – idealnym bohaterze teorii spiskowych; o porodach przed wiekami, czyli polskiej mumii w ciąży; o przyszłych cyberwojnach; o narodzinach amerykańskiej sztuki i o nowych brzmieniach muzyki ludowej.

Proponujemy także wybór tekstów z nowego wydawnictwa „Polityki” – miesięcznika „Świat Nauki. Scientific American”. To wszystko i jeszcze więcej w naszym najnowszym numerze. Gorąco polecam i życzę inspirującej lektury!

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego