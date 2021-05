Immunitet sędziego Wróbla ocalał. Próbują zszargać mu reputację

Sędzia Izby karnej Sądu Najwyższego prof. Włodzimierz Wróblel zachował sędziowski immunitet. Według neo-sędziów z Izby Dyscyplinarnej należy mu się postepowanie dyscyplinarne, a nie karne. Celem jest defamacja jednego z najbardziej rozpoznawalnych i poważanych sędziów SN.

Sprawa ma wymiar symboliczny: Prokuratura Krajowa - najwyższy organ prokuratury będący zbrojnym ramieniem rządzącego ugrupowania, usiłuje sięgnąć sędziego najwyższego organu sądowego. I używa do tego specorganu, którego działalność Sąd Najwyższy zawiesił ponad rok temu uchwałą, której autorem jest właśnie sędzia Włodzimierz Wróbel.

Profesora Wróbla sądzili zaś, utajniwszy rozprawę, trzej neo-sędziowie: były radca prawny Adam Tomczyński oraz byli prokuratorzy: Adam Roch i Jarosław Duś, których prezydent Andrzej Duda powołał do Izby Dyscyplinarnej ignorując orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zawieszające ich nominacje dokonane przez neo-KRS. To oznacza, że prezydent nie miał podstawy prawnej do powołania tych osóbi do Sądu Najwyższego.

Mamy napaść na Sąd Najwyższy

Tak jak poprzednio prof. Wróbel nie przyszedł na posiedzenie w Izbie Dyscyplinarnej, konsekwentnie nie uznając jej za sąd. Przyszła za to m.in. była I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. „Mamy napaść na Sąd Najwyższy” – mówiła. I przyszedł Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. „To kolejny etap podporządkowania władzy sądowniczej centralnemu ośrodkowi władzy politycznej” - stwierdził.

Wystąpił też prokurator Zbigniew Ziobro, tyle że nie pod Sądem Najwyższym, a na konferencji w ministerstwie. Komentował sprawę w tonie, jakby przesądzał winę sędziego Wróbla: „Czy to jest sprawiedliwe, że ten, kto ma obowiązek podjąć decyzję, nie wykonał jej do końca, a potem egzekwuje odpowiedzialność wobec niższego personelu, który nie ma takie pozycji społecznej? (…) Jeśli ktoś jest bezprawnie przetrzymywany, pozbawiony wolności, to ktoś jest za to odpowiedzialny. Zasady i prawo dotyczy wszystkich i nie ma ludzi, którzy stoją ponad prawem, tych, którzy są ze świecznika i o to się rozbija ta sprawa”.

Mówił to w tym samym czasie, gdy neo-sędziowie Izby Dyscyplinarnej zajmowali się rozstrzyganiem, czy popełnienie przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez sędziego Włodzimierza Wróbla jest „uprawdopodobnione”, a więc: czy uchylić mu immunitet, by prokuratura mogła postawić zarzut. Prawniczki z Wolnych Sądów nazwały to instruowaniem składu sądzącego.

Przypomnijmy zatem: sędzia Wróbel miał dostać zarzut za to, że uchyliwszy - do ponownego rozpatrzenia - wyrok skazujący, miał nie dopilnować, by skazanego zwolniono z więzienia. Ale nie miał takiego prawnego obowiązku, a według przyjętych w Sądzie Najwyższym zasad postępowania obowiązek taki zawsze wykonywała obsługa sekretarska, zawiadamiając więzienie o zapadłym orzeczeniu. Potwierdziła to opinia, którą w związku z tą sprawą – zanim zajęła się nią prokuratura – zleciła I Prezes SN Małgorzata Manowska. Pod opinią podpisali się prezesi Izb SN: Kontroli Nadzwyczajnej Joanna Lemańska, i Karnej Michał Laskowski.

Prokuratura zna tę opinię, a mimo to wszczęła postępowanie i chce stawiać zarzuty sędziemu Wróblowi i sędziom, z którymi był w składzie orzekając w tej sprawie. W tej sytuacji można postawić pytanie, czy nie mamy do czynienia z naruszeniem zasady obiektywizmu zawartej w art. 4. Kodeksu postępowania karnego: „Organy prowadzące postępowanie karne są obowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego.”.

Chcą zszargać reputację sędziowskiego autorytetu

„Jesteśmy w fazie próby sparaliżowania ludzi, którzy chcą postępować zgodnie z sumieniem. O sędziów jestem spokojny, ale to będzie skutkować utratą zaufania społecznego do instytucji - mówił sędzia Wróbel pytany w „Faktach po faktach” TVN24 o ocenę skutków działań prokuratury.

Koniec końców neo-sędzia Tomczyński ogłosił postanowienie: odmówić uchylenia immunitetu. Stwierdził, że sędzia Wróbel jest winien, bo wykazał się beztroską, ale to materiał na postepowanie dyscyplinarne, a nie karne. Jednocześnie uznał, że przepisy regulujące powinności dotyczące zawiadamiania więzienia w takich sprawach wymagają poprawienia i dobrze, że I Prezes SN się tym zajęła.

Zatem: skoro nie ma jasnych przepisów, to jakiej to beztroski dopuścił się sędzia Wróbel? Tego neo-sędzia Tomczyński nie wyjaśnił. Wreszcie: na czym polega delikt sędziego, skoro sam zainteresowany – co Tomczyński podkreślił – uszczerbku nie poniósł, bo został koniec końców prawomocnie skazany, a to, co nienależnie odsiedział, zaliczono mu na poczet orzeczonej kary?

Skład sądzący tę sprawę wyszedł z niej obronna ręką. Zszargał reputację jednego z najbardziej rozpoznawalnych i poważanych sędziów SN, a jednocześnie zabezpieczył sam siebie przed – możliwym w przyszłości – zarzutem działania na szkodę wymiaru sprawiedliwości przez bezpodstawne pozbawianie sędziego możliwości sądzenia. Wilk syty, owca cała.

Tylko że sędzia Wróbel będzie teraz zapewne grillowany przez rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Dwa miesiące temu Komisja Europejska wystąpiła ze skargą do Trybunału Sprawiedliwości na przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym, i z wnioskiem o pilne tymczasowe zawieszenie wszelkich działań Izby Dyscyplinarnej wobec sędziów. Do dziś dnia wiceprezeska TSUE Rosario Silva de Lapuerta tego wniosku nie rozpatrzyła.

