Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

„Maile prawdy”, czyli wyciek z prywatnej skrzynki szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, spowodował w życiu publicznym prawdziwą burzę. Okazało się, że idea tzw. silnego państwa PiS, będąca jednym z filarów propagandy obecnej władzy, jest mitem.

Jak doszło do tej afery, w jaki sposób tłumaczą się politycy rządowi, co to oznacza dla bezpieczeństwa kraju – w najnowszej „Polityce” przeczytacie Państwo o tym w Przypisach Jerzego Baczyńskiego oraz w obszernym artykule Marka Świerczyńskiego.

Ponadto w najnowszej „Polityce”:

• Polacy kupują coraz więcej broni palnej, w ostatnich latach liczba pistoletów, strzelb i karabinów w prywatnych rękach podwoiła się. Dlaczego? Skąd ta nowa zbiorowa fascynacja strzelaniem i strzelnicami – pisze Juliusz Ćwieluch.

• Czy nowa strategia Lewicy, polegająca na „wybiciu się na samodzielność” w opozycji i niewykluczaniu wspólnego głosowania z PiS przy niektórych ustawach, przyniosła tej formacji polityczne i sondażowe korzyści – zastanawiają się Ryszard Łuczyn i Wojciech Szacki.

• Skąd się biorą idioci i dlaczego tak często osiągają polityczny sukces – w wywiadzie z Jackiem Żakowskim mówi Maxime Rovere, francuski filozof i pisarz.

• Kiedy zaczyna się niepoczytalność i do czego służy ubezwłasnowolnienie – analizuje pod względem społecznym i prawnym Ewa Siedlecka.

• Jaki był mijający rok szkolny, a był niezwykły, i co czeka uczniów w kolejnym – pisze Joanna Cieśla.