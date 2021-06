To drugie z rzędu lato z koronawirusem, więc jest jasne, że wakacyjne rozluźnienie zemści się jesienią, gdy nadciągnie czwarta fala covidu. Kiedy i z jaką mocą uderzy, to zależy od tego, jak zachowamy się teraz my, jak odpowie wirus i jaki będzie postęp szczepień. Na papierze dobrze wygląda liczba ok. 28,5 mln wykonanych zastrzyków. Ale istotniejsza jest informacja o osobach w pełni wyszczepionych, których jest w Polsce sporo mniej: ok. 12,7 mln. To 33 proc. populacji, a wiadomo, że potrzeba minimum dwa razy tyle.