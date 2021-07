Nie czas żałować róż, kiedy ojczyzna w potrzebie – a ja tymczasem zamierzam pisać o książce Macieja Hena „Beatlesi w Polsce”.

Na pewno nie jest to lektura zalecana przez ministra Czarnka (niech go gęś kopnie), ale za to jaka ciekawa! Nazajutrz po konwencjach partyjnych szanujący się felietonista powinien raczej pisać o tym, kiedy padnie rząd i powstanie opozycja, kiedy wreszcie Donald Tusk rzuci drugi but i co z tego wynika. Ale to zostawmy poważnym komentatorom i felietonistom, sami zajmijmy się Beatlesami. Maciej Hen napisał dzieło monumentalne, swoiste vademecum. Omówiona jest w nim każda piosenka, każdy film, przytoczonych dziesiątki rozmów o tym, kto, jak i kiedy zetknął się z zespołem z Liverpoolu.