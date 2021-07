Trzaskowski–Tusk – czy się dogadają

Rafał Trzaskowski klaskał Donaldowi Tuskowi, ale się nie cieszył jego powrotem. Nowy lider Platformy już na wejściu pokazał młodszemu koledze, kto teraz rozdaje karty. Na wyniszczającą wojnę o przywództwo na razie się jednak nie zanosi.

Wybory prezydenckie uczyniły Rafała Trzaskowskiego księciem opozycji. Do koronacji nieco mu jeszcze brakowało, niemniej wyraźnie górował nad pozostałymi możnowładcami, którzy okopani w swoich partiach rywalizowali o wyborców. Trzaskowski stał ponad, nie brudząc się trywialnością partyjnych sporów, wzajemnym podbieraniem sobie szabel, przesiadywaniem w medialnym maglu. I nawet jeżeli formalnie – jako wiceprzewodniczący PO – sam też należał do tego świata, opozycyjny lud traktował go inaczej.