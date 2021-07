Mateusz Morawiecki chce, by TK zakazał polskim sądom stosować się do wyroków TSUE dotyczących prawa do bezstronnego sądu. Co robić z krajem takim jak Polska, gdzie niezależność i niezawisłość opierają się już wyłącznie na sile charakterów sędziów? Gdzie niemal całkowicie zniesiono gwarancje instytucjonalne tej niezależności i niezawisłości?

Dziś Trybunał Julii Przyłębskiej ma rozpatrzyć wniosek premiera Mateusza Morawieckiego zmierzający do zakazania polskim sądom stosowania wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących statusu sędziów. Co to oznacza dla Polski w Unii Europejskiej? Wśród piątki sędziów, która ma te sprawę badać, nie ma żadnego dublera.