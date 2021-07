Witold Pawłowski poleca nowy numer „Polityki”

Temat z okładki – obrazowej, autorstwa Marty Frej – to nowe relacje uczuciowe Polaków, a szczególnie związki równoległe, w których – według świeżych badań – żyje dziś co dziesiąty dorosły; w dużym stopniu ukształtowane przez internet, a wzmożone szczególnym czasem pandemii. Nie będę wchodził w szczegóły, odsyłam do raportu Martyny Bundy, powiem tylko, że w swej złożoności i różnorodności bardzo daleko im do klasycznych, banalnych skoków w bok. To fascynujący materiał do letnich rozmów.

A lato w tym roku dostarcza dramatycznych doznań, u nas i w całej Europie. „Pogoda przyspiesza” – pisze Andrzej Hołdys, a to co się z nią dzieje, wszystkie anomalie i ekstrema, stają się naszą nową normą.

Kanikuły za to ciągle nie ma w krajowej polityce. Wręcz na odwrót, zastępy działaczy ruszyły w Polskę lansować Polski Ład, ale – jak relacjonuje Rafał Kalukin – jakoś niespecjalnie im idzie. Mamy nowego Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka, którego nieoczywisty życiowy portret kreśli Ewa Siedlecka. A obóz władzy, zanim ruszy na wakacje, czeka w rosnącym napięciu na rozstrzygnięcia prezesa Kaczyńskiego w najgorętszych dziś sprawach: TVN, trybunałów, sporów z Brukselą – tu odsyłam do PrzyPiS-ów redaktora naczelnego.