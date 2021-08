Izba Dyscyplinarna lekceważy TSUE. PiS ma trzy dni na reakcję

Sędziowie Izby Dyscyplinarnej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej się nie kłaniają. Ona za to kłania się Zbigniewowi Ziobrze.

Dzieje się to, co było do przewidzenia: neosędziowie Izby Dyscyplinarnej nie zamierzają słuchać pierwszej prezes SN Małgorzaty Manowskiej, która w zarządzeniu apelowała do nich o powstrzymanie się od sądzenia spraw sędziowskich, które już mają na wokandzie. W czwartek jednoosobowo były prokurator delegowany do Prokuratury Krajowej, neosędzia Jarosław Duś uznał, że nie obowiązuje go zabezpieczenie tymczasowe wydane przez TSUE ani tym bardziej apel Manowskiej.

W Izbie Dyscyplinarnej porównują się do obrońców Westerplatte

Duś nie zawiesił immunitetu sędzi z Myśliborza, żeby mogła ją – prywatnym aktem oskarżenia, za pomówienie – ścigać prywatna osoba. Powołał się przy tym na wyrok Trybunału Przyłębskiej (wydany z udziałem dublera), że Polski nie wiążą postanowienia tymczasowe TSUE wydane ultra vires (z przekroczeniem kompetencji TSUE), za jakie Trybunał Przyłębskiej uznał postanowienia dotyczące wymiaru sprawiedliwości.

Tu akurat zgodził się z pierwszą prezes SN, która wielokrotnie już oświadczała, na piśmie i w wypowiedziach dla mediów, że nie uznaje prawa TSUE do wypowiadania się w sprawach polskiego wymiaru sprawiedliwości. A mimo to tydzień wcześniej wydała zarządzenia, żeby cała nowa korespondencja do Izby Dyscyplinarnej trafiała do niej (do 15 listopada). W ten sposób próbuje powstrzymać Izbę Dyscyplinarną od orzekania. Choć mogłaby ją po prostu zawiesić. Jednocześnie właśnie w tych zarządzeniach apeluje, by Izba nie sądziła spraw, które trafiły do niej wcześniej.

Neosędziowie, jak widać, apelem się nie przejmują. Wcześniej dwóch z nich (Sławomir Niedzielak i Konrad Wytrykowski) przy okazji innej sprawy o uchylenie immunitetu sędziemu uznało, że nie wiążą ich orzeczenia TSUE, i porównali siebie do obrońców Westerplatte, broniących, mimo „medialnego linczu”, suwerenności Polski przed agresją unijnego trybunału. Posłuszeństwo TSUE wypowiedział też w specjalnym oświadczeniu prezes Izby Dyscyplinarnej Tomasz Przesławski.

Gest pojednania unieważniony

Zarządzenia prezes Manowskiej prokurator generalny Zbigniew Ziobro uznał za przestępstwo nadużycia władzy, co trudno zrozumieć inaczej niż jako groźbę. I być może w odpowiedzi na to Manowska wydała właśnie kolejne zarządzenie (doniósł o nim portal OKO.press): będzie jednak przekazywała prezesowi ID sprawy, które on oceni jako „wymagające podjęcia pilnych czynności”.

Manowska tym zarządzeniem najwyraźniej przerzuca odpowiedzialność na prezesa Przesławskiego. To on koniec końców ma zdecydować, czy konkretna sprawa trafi do rozpatrzenia, czy do szuflady prezes SN. I można się spodziewać – po oświadczeniu, które wydał wcześniej – że większość, jeśli nie wszystkie sprawy uzna za „pilne”. Tym bardziej że prokurator generalny grozi odpowiedzialnością karną.

Tak to się państwo neosędziowie w Sądzie Najwyższym bawią. W poniedziałek rząd ma udzielić odpowiedzi Komisji Europejskiej, jak zamierza wykonać wyrok TSUE dotyczący systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i pewnie także postanowienia tymczasowego zawieszającego działalność Izby Dyscyplinarnej. Zarządzenie prezes Manowskiej było nieoficjalnie wymienianie jako gest dobrej woli w tych sprawach. Właśnie ten gest unieważniła. A neosędziowie Izby Dyscyplinarnej pokazali, gdzie mają zarówno jej gesty, jak i orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE.

