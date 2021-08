Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

W nowej „Polityce” przyglądamy się nowej służbie specjalnej powołanej teoretycznie do walki z hakerami, której boją się także zwykli internauci. A ponadto wiele ciekawych rozmów, m.in. z Maciejem Maleńczukiem i Andrzejem Sapkowskim.

W najnowszym numerze „Polityki” – w artykule okładkowym – zwracamy uwagę na to, że w cieniu ataku obozu władzy na stację TVN przeprowadzany jest nowy projekt rządzących: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. To ma być kolejna służba specjalna, zatrudniająca aż 1800 osób, z budżetem sięgającym pół miliarda złotych. Służba ta ma oczywiście teoretycznie chronić użytkowników internetu przed atakami hakerów, ale szerokie uprawnienia funkcjonariuszy, możliwość inwigilacji i niemal nieograniczonego zbierania danych powoduje uzasadnione obawy u internautów. Czym zatem ma być to CBZC, jak będzie działać, kto może czuć się zagrożony – o tym w artykule Mariusza Sepioło.

Ponadto w najnowszej „Polityce”:

• Interesujące wywiady: z prof. Martą Figlerowicz o życiu osoby niebinarnej, z Maciejem Maleńczukiem o Polsce, życiu i wszystkim innym oraz z Andrzejem Sapkowskim o współczesnym fantasy i feminizmie.

I jeszcze:

• Jak po wyrzuceniu Jarosława Gowina z rządu władza układa się na nowo i szuka większości – analizuje Wojciech Szacki.

• O przesądach, paradoksach, kompleksach, jakie dręczą polską opozycję – pisze Mariusz Janicki.