Rząd przygotowuje się do przyjęcia większej liczby uchodźców na dwa sposoby. Po pierwsze, MSWiA po cichu i bez konsultacji zmniejszyło dopuszczalną powierzchnię w ośrodkach strzeżonych Straży Granicznej przypadającą na jedną osobę z 4 m2 do 2 m2. Nowy standard jest niższy nawet niż ten, który obowiązuje w polskich więzieniach. MSWiA chciało, by rozporządzenie weszło w życie jak najszybciej ze względu na sytuację migracyjną w Europie – zapisano w uzasadnieniu zmian.