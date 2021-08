Witold Pawłowski poleca nowy numer „Polityki”

Główny temat w tym tygodniu narzucił się sam: daleko – Afganistan i blisko – uchodźcy na granicy z Białorusią, propagandowy teatr władzy pod hasłem „zero imigrantów”, pokazówka w służbie sondaży.

Główny temat w tym tygodniu narzucił się sam: daleko – Afganistan i blisko – uchodźcy na granicy z Białorusią. O tym, jak to się mogło stać, że budujący z zachodnią pomocą od 20 lat demokrację Afganistan zawalił się w 10 dni, opowiada Piotr Łukasiewicz. To ostatni polski ambasador w tym kraju, o trudnych do przecenia kompetencjach. Wspiera go Radosław Sikorski, też ze sporym afgańskim doświadczeniem, a dopełnia tę opowieść rys historyczny, jak dwie inne światowe potęgi połamały sobie zęby na Afganistanie.

Sceny z kabulskiego lotniska szybko nabrały rangi symbolu, jak kiedyś ewakuacja Sajgonu; tragiczno-komiczne przepychanki na naszym pasie granicznym, gdzie ugrzęzła trzydziestka zmaltretowanych uchodźców, to z kolei propagandowy teatr władzy pod hasłem „zero imigrantów”, pokazówka w służbie sondaży. Joe Biden, tłumacząc rejteradę Ameryki z Kabulu, mówił, że trudno wspierać tych, którzy nie chcą stanąć w obronie naszych wartości. Miał na myśli afgańską administrację i wojsko, w które wpompowano miliardy. Ale podobne zniecierpliwienie partnerów i sojuszników dotyczy Polski i Węgier.

Prof. Maciej Kisilowski z Central European University w bardzo ciekawej rozmowie z Jackiem Żakowskim opowiada, jak takie nasze staczanie się w stronę „ruskiego ładu” może wyglądać. Kolejny przyczynek dorzuca opisywany przez Rafała Kalukina schyłkowy etap kadencji Sejmu, czas systemowej korupcji, kupowania i sprzedawania głosów, aby ratować rządy PiS. Z kolei „Osiemnastu żołnierzyków” to historia wzlotu i upadku Porozumienia Jarosława Gowina, która jako żywo przypomina opowieść Agaty Christie.