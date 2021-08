Witold Pawłowski poleca nowy numer „Polityki”

Kanikuły w tym roku jak nie było, tak nie ma, więc na okładce Maria Peszek w rozmowie z Jackiem Żakowskim – bardzo gorzkie, poruszające i odważne słowa o Polsce, artystyczny, literacki megakomentarz.

Na okładce w tym tygodniu mamy Marię Peszek, z okazji nowej płyty i rozmowy z Jackiem Żakowskim. Zdecydowaliśmy się na taki nieoczywisty wybór wśród kilku gorących tematów (kanikuły w tym roku jak nie było, tak nie ma), bo to bardzo gorzkie, poruszające i odważne słowa o dzisiejszej Polsce, artystyczny, literacki megakomentarz. Jeden tylko cytat na zachętę: „tu kiedyś była Polska / to kiedyś był mój dom / dlaczego tu tak ciemno / czy ktoś wyłączył prąd”.

A te gorące tematy, o których mowa, to przede wszystkim „Bitwa pod Usnarzem” (jak tytułuje swój komentarz redaktor naczelny), w której nasze służby mundurowe stanęły na granicy z Białorusią naprzeciw garstki wybiedzonych uchodźców z Afganistanu. Tam sytuacja ociera się o ponurą groteskę, z naciskiem na ponurą, ale w tle jest problem migracji, jednego z najważniejszych dziś wyzwań stojących przed światem, związanego również z ociepleniem klimatu. Nie ma tu prostych odpowiedzi, my dostarczamy argumentów do debaty.