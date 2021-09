Witold Pawłowski poleca nowy numer „Polityki”

Na nadchodzące uroczystości beatyfikacyjne kard. Stefana Wyszyńskiego mamy w tym tygodniu opowieść o tym, jak polski Kościół krok po kroku zdobywał świecką władzę.

Na nadchodzące uroczystości beatyfikacyjne kard. Stefana Wyszyńskiego mamy w tym tygodniu jako temat okładkowy opowieść o tym, jak polski Kościół krok po kroku zdobywał świecką władzę. Tę arcyciekawą współczesną historię – od późnego PRL do państwa PiS – przedstawiają dwie rozmowy Joanny Pogórskiej z postaciami z różnych kręgów, które dobrze się uzupełniają: Danutą Waniek i Stanisławem Obirkiem. Na zachętę jeden cytat, dotyczący umowy z Watykanem: „Skończyło się tak, że według konkordatu państwo ma same obowiązki, a Kościół same przywileje”. Temat uzupełnia mały rarytas: archiwalny wywiad Jacka Żakowskiego z Julią Wyszyńską, siostrą prymasa, o ich relacjach i życiu prywatnym.

Mamy też w numerze obszerny blok pt. „Wojna!”, wojna w cudzysłowie: po co właściwie został wprowadzony stan wyjątkowy, reportaż z granicy i poruszającą relację z ośrodka dla uchodźców. Jaka władza, taka wojenka – spina puentą w swoim komentarzu redaktor naczelny. A opisywana przez nas historia drutu kolczastego z kolei łączy klamrą amerykański Dziki Zachód, gdzie go dawniej masowo używano, z dzisiejszym polskim Dzikim Wschodem.