Miliony dla nacjonalistów Bąkiewicza

Rozmowa z Dariuszem Jońskim, posłem KO, który wraz z Michałem Szczerbą tropi afery władzy.

MALWINA DZIEDZIC: – Co wykazała kontrola w podlegającym Piotrowi Glińskiemu Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej? Na co konkretnie narodowcy skupieni wokół Roberta Bąkiewicza dostali pieniądze od PiS?

DARIUSZ JOŃSKI: – Wraz z Michałem rozpoczęliśmy kontrolę dwóch funduszy powołanych przez wicepremiera Glińskiego: jeden to tzw. Fundusz Patriotyczny i ok. 20 mln zł, drugi – Instytut Wolności i znacznie większa kwota, bo 600 mln zł na przestrzeni ostatnich trzech lat.