Malecha był jak mały wulkanik – iskry leciały z niego tak nęcące, że byłoby marnotrawstwem z nich nie skorzystać.

Henia polubiłem od pierwszego spotkania. Na szczęście i on mnie szybko przytulił. Zbliżyła nas do siebie w 1960 r. zwyczajna żyletka. Henryk mieszkał wtedy w harcerskim hotelu przy Niemcewicza w Warszawie. Tego dnia byliśmy umówieni, że raniutko do niego wpadnę i razem ruszymy do teatru, gadając po drodze o ważnych sprawach. Zaspałem. O suchym pysku, nieco zarośnięty, przyjechałem i spotkałem Henia wychodzącego z hotelu. – Przepraszam, zaspałem, nawet się nie ogoliłem – zacząłem, ale mi przerwał.