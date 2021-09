Rów po Turowie

Po decyzji unijnego Trybunału Sprawiedliwości i nałożeniu na Polskę kary finansowej za niewstrzymanie pracy kopalni w Turowie polsko-czeski spór o odkrywkę wszedł na kolejny, jeszcze bardziej niebezpieczny poziom. Sędzia Rosario Silva de Lapuerta 20 września zdecydowała, że Polska będzie płacić 500 tys. euro kary (ok. 2,3 mln zł) za każdy dzień pracy turowskiej kopani. To efekt niezastosowania się Warszawy do decyzji Trybunału z 21 maja o wstrzymanie wydobycia do czasu wydania ostatecznego wyroku ws.