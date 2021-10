Kwesta polexitu czy też marginalizacji Polski w Unii Europejskiej w wyniku polityki PiS Jarosława Kaczyńskiego wywołuje realne emocje społeczne. To mógłby być poważny impuls dla opozycji. Mógłby, ale nie musi.

W ponad 120 miastach kilkaset tysięcy Polaków wyszło w niedzielę na ulice, by pokazać swoje przywiązanie do Unii Europejskiej. Najważniejsza demonstracja miała miejsce w Warszawie, według danych stołecznego ratusza mogło w niej uczestniczyć nawet 80–100 tys. osób. To największe manifestacje w kraju od zeszłego roku i protestów wywołanych orzeczeniem Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji.