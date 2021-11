Szef MSWiA ogłasza, jak będzie wyglądała zapora na granicy

Nie pozwolimy na to, by przez Polskę szedł jakikolwiek nielegalny szlak emigracyjny do Europy, mówił Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, na konferencji prasowej poświęconej budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej.

Zapora na granicy z Białorusią ma mieć 180 km i biec wzdłuż linii granicznej w woj. podlaskim. – Na terenie Lubelszczyzny naturalną zaporą jest rzeka Bug – wyjaśnił minister. Zapora ma mieć wysokość 5,5 m, a utworzą ją pięciometrowe stalowe słupy zwieńczone półmetrowym zwojem z drutu kolczastego. System perymetrii i więcej strażników Zapora zostanie wyposażona w czujniki ruchu oraz kamery dzienne i nocne. – Bardzo mocno chcę podkreślić, że zastosujemy nowoczesne, elektroniczne metody zarządzania granicą. To nie będzie tylko fizyczna, inżynieryjna zapora, ale będzie wyposażona w cały system perymetrii – mówił szef MSWiA. – Dodatkowo wzmocnimy granicę nową grupą funkcjonariuszy – zapowiedział Kamiński. Do wzmocnienia granicy wschodniej rząd przeznacza 750 dodatkowych etatów dla Straży Granicznej. Jak tłumaczył minister, planowane rozwiązanie wynika z analizy podobnych systemów stosowanych na świecie. Zapory przeznaczone do ograniczania skali masowej nielegalnej migracji istnieją w niemal 60 państwach, w tym w USA, Grecji, Hiszpanii, Bułgarii, Słowenii i na Węgrzech. – Naszym celem jest to, żeby zapora powstała do końca pierwszego półrocza przyszłego roku – zapowiedział minister. Ogłosił także, że pełnomocnikiem ds. budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej został inż. Marek Chodkiewicz, były wiceminister infrastruktury i były dyrektor Biura Inwestycji Majątkowych w PKN Orlen.