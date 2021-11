Kryzys na granicy z Białorusią. Dziś specjalne posiedzenie Sejmu

Od poniedziałku po białoruskiej stronie granicy koczuje kilka tysięcy migrantów. Rząd PiS zmobilizował siły policji i wojska, które wspomagają straż graniczną. We wtorek na specjalnie zwołanym posiedzeniu Sejmu przedstawi informacje o kryzysie.

Po godz. 16 rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, na którym rząd informuje o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął swoje wystąpienie od przeproszenia za nieobecność na sali Jarosława Kaczyńskiego, którego – jak mówił – „zmogła choroba”. „Choroba nie wybiera” – powiedział premier, czemu towarzyszył śmiech ze strony ław opozycyjnych. Morawiecki podkreślił jednak, że wcześnie wprowadzone przez Kaczyńskiego działania w ramach komitetu bezpieczeństwa teraz skutkują większą efektywnością na granicy. „Dziękuję panu prezesowi” – mówił Morawiecki. Premier apelował do wszystkich posłów, by zapomnieli o przynależności partyjnej: „Dziś powinna dominować jedna racja: racja stanu”.

Morawiecki o „żywych tarczach” Łukaszenki

„Neoimperialna polityka Rosji postępuje. Ostatni atak Łukaszenki, który jest wykonawcą, ale ma mocodawcę, którym jest prezydent Putin, pokazuje determinację w realizacji scenariusza odbudowy imperium rosyjskiego, któremu my, wszyscy Polacy, musimy z całą mocą się przeciwstawić” – podkreślał Morawiecki.



„Na wschodniej granicy Polski mamy do czynienia nie tylko z przemocą, ale z wyreżyserowanym spektaklem, którego celem jest naruszenie granicy Polski, wprowadzenie chaosu w Polsce, w UE, dokładnie to, co realizowane było z innego kierunku w 2015–2016 r. Dziś przeciwstawiamy się temu w innych okolicznościach. Potrafiliśmy przekonać naszych partnerów z UE i NATO, że obrona wschodniej granicy Polski jest obroną wschodniej granicy UE i wschodniej flanki NATO. Dziś na Białoruś sprowadzane są samoloty z kilku kierunków z Bliskiego Wschodu, w ten sposób przyciągnięto migrantów, by jako żywe tarcze zdestabilizować sytuację w Polsce, na Litwie, w krajach bałtyckich” – mówił premier. Szef rządu zwracał uwagę, że gdyby nie wprowadzone już w czerwcu przez komitet ds. bezpieczeństwa zabezpieczenia na granicy, dziś „kolumny migrantów popychane kolbami karabinów białoruskich służb specjalnych maszerowałyby już przez granice Polski”. Morawiecki dziękował też Kaczyńskiemu i prezydentowi za podjęte wcześniej decyzje.

Morawiecki nazwał obecną sytuację na granicy z Białorusią „największą prowokacją” od kilkudziesięciu lat, wezwał też wszystkich polityków do zastanowienia się, jak najlepiej dziś ochronić polskie granice. „Jesteśmy przekonani, że operacje na Wschodzie są częścią skoordynowanego ataku, wojny nowego typu, w której używani są ludzie jako żywe tarcze. Używana jest broń, w której Sowieci, a teraz ich spadkobiercy Rosjanie są mistrzami: dezinformacja – podkreślał Morawiecki. – To Aleksandr Łukaszenka używa tych ludzi jako żywych tarcz i to Aleksandr Łukaszenka jest odpowiedzialny za to, żeby ci ludzie wrócili z powrotem do swoich krajów, tam, gdzie ich miejsce”.

Morawiecki podkreślił, że przedsiębiorcom na polskim pograniczu została udzielona „szczodra pomoc” ze strony polskiego rządu. Po raz kolejny dziękował członkom komitetu bezpieczeństwa, a szczególnie Jarosławowi Kaczyńskiemu, a także funkcjonariuszom chroniącym polskich granic oraz partnerom z UE za werbalne oznaki solidarności i gotowość niesienia pomocy Polsce. Morawiecki dziękował również Andrzejowi Dudzie za aktywność na arenie międzynarodowej w ostatnim czasie. Premier odniósł się także do sugestii, by wezwać na pomoc unijną agencję Frontex. „Przy wielkim szacunku do tej instytucji. Mamy 15 tys. funkcjonariuszy SG, 13 tys. żołnierzy. Pracowników Frontexu jest niespełna 2 tys., a funkcjonariuszy mniej niż tysiąc. To mało” – ocenił premier.

Zdaniem premiera w przededniu święta niepodległości należy pamiętać, że jesteśmy w zwrotnym momencie historii: „Musimy być przygotowani na nieznane, na ryzyka, których być może sobie nie wyobrażamy. Jesteśmy to winni przeszłym pokoleniom i przyszłym pokoleniom, Polakom i Polsce” – tak Morawiecki zakończył swoje wystąpienie.

Czytaj też: Jak działa białoruska propaganda

Ok. 15 tys. migrantów na Białorusi

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński informował, że od kilku dni polskie służby obserwowały sytuację na granicy. „W niedzielę służby białoruskie wskazały stację benzynową jako punkt zborny, gdzie w niedzielę zgromadziło się ok. 500 osób, zostali przepchnięci do pobliskich lasów. W poniedziałek ok. 1500 osób próbowało siłowo przekroczyć granicę Polski. Były one bezskuteczne i będą bezskuteczne” – podkreślał Kamiński.

Kamiński podał, że obecnie na granicy przebywa ok. 2-4 tys. nielegalnych migrantów, którzy będą dążyli do kolejnego szturmu na naszą granicę. Na Białorusi według rozeznania służb znajduje się ok. 15 tys. migrantów, co tydzień przybywa 40 samolotów głównie z Turcji, Dubaju, Damaszku i Bejrutu. „Rosja ma cele dalekosiężne, to próba stałej destabilizacji w Unii Europejskiej, a także w Europie Środkowo-Wschodniej. Chcą mieć możliwość szantażu i wpływ na Wolny Świat, chcą to robić nie swoimi rękami. Łukaszenka to człowiek zraniony, w dużych emocjach, pała odwetem zemsty za pomoc, jaką Polska i Litwa udzieliła narodowi białoruskiemu w trudnych dniach sfałszowanych wyborach prezydenckich. Chce być uznany za prawowitego prezydenta, a także doprowadzić do zniesienia sankcji Unii Europejskiej” – uważa Kamiński. Innym celem wojny hybrydowej wobec Polski zdaniem Kamińskiego jest wewnętrzne skłócenie Polaków, polaryzacja i wytworzenie poczucia niebezpieczeństwa w naszym kraju, że nie jesteśmy samodzielni i musimy prosić o pomoc. „Apeluję o jedność. Jeśli nie jesteście w stanie poprzeć nas, to nie przeszkadzajcie” – mówił minister Kamiński, apelował, by przestać oglądać się na słupki poparcia partii politycznych. Podkreślał, że w sytuacji kryzysu migracyjnego znaczenie ma to, co służy państwu i obywatelom „niezależnie od poglądów politycznych”.

Kamiński mówił, sytuacja na wschodniej granicy została wykreowana „całkowicie sztucznie” przez reżim białoruski. „Ci ludzie znajdują się tam legalnie, stworzono im możliwości logistyczne w postaci przelotu samolotami, wszyscy mają wizy, wszyscy przebywają tam legalnie, są zapraszani przez białoruskie służby, białoruskie biura turystyczne rozsiane po świecie, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie– mówił Kamiński – Jeżeli nie będziemy konsekwentni, jeżeli stracimy zimną krew, jeżeli nie będziemy twardo działać, będziemy zalani falą nielegalnej imigracji ze wszystkimi konsekwencjami politycznymi i społecznymi”. I dodał: „To nie może się stać”.

Szef MSWiA zapewniał też, że rząd kontroluje sytuacje na granicy i stara się wyprzedzać migrantów o krok, przypominając, że wojsko zaczęło stawiać zasieki na granicy z Białorusią na początku lipca, kiedy nie było jeszcze fali migrantów na Litwie, do Polski ta fala dotarła w sierpniu. Także w lipcu, jak przyznał Kamiński, prezydent wydał niejawną zgodę na użycie wojska na granicy.

Test dla polskich służb

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podkreślał, że sytuacja na granicy z Białorusią to najpoważniejszy test dla polskich służb od dekad: „Polscy żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji zdają ten egzamin celująco” – uważa szef MON.



Zaznaczył, że na granicy pełni służbę około 13 tys. żołnierzy ze wszystkich czterech dywizji polskiej armii, są obecni na całej długości linii granicznej wspomagając SG, a wsparcia wojskom operacyjnym udzielają wojska inżynieryjne i WOT, te ostatnie między innymi zatrzymują osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. Błaszczak przypominał, że „rząd PiS już w 2015 r. mówił, do czego może doprowadzić niekontrolowana migracja”. Według ministra polityka otwartych drzwi doprowadziła do aktów terroru na zachodzie Europy, a „UE przyznała nam dziś rację”.

Błaszczak przypominał, że już w lipcu rozpoczęto budowę tymczasowego ogrodzenia na polsko-białoruskiej granicy, a decyzję w tej sprawie podjął komitet ds. bezpieczeństwa, na czele którego stoi wicepremier Jarosław Kaczyński. I choć jak mówił Błaszczak, pomysł zasieków spotkał się nieuzasadnioną krytyką, okazało się, że ogrodzenie stanowi dziś kluczową barierę spowalniającą marsz nielegalnych migrantów. „Proszę sobie wyobrazić, jak utrudniona byłaby ochrona granicy chociażby wczoraj, podczas próby masowego jej przekroczenia, gdyby ogrodzenie nie powstało” – stwierdził szef MON. Wspomniał też o konferencji sprzed kilku tygodni, gdzie wraz z Kamińskim przedstawili „niepodważalne dowody na to, że wśród migrantów mogą znajdować się przestępcy, potencjalni terroryści lub osoby zaburzone”. Błaszczak przyznał jednak, że części opinii publicznej to nie przekonało.

Błaszczak mówił, że obecnie granicę próbowali forsować głównie agresywni młodzi mężczyźni, którzy „nie wahają się cynicznie wykorzystywać dzieci, by wzbudzić emocje”. Jego zdaniem zdecydowaną większość migrantów stanowią młodzi mężczyźni, którzy chcą poprawić swoją sytuację ekonomiczną i „robią to w wyjątkowo perfidny sposób”. Szef MSWiA podkreślał, że do ataku inspiruje reżim Łukaszenki i jego służby, które „sterują nielegalnymi działaniami na granicy polsko-białoruskiej”. Według Błaszczaka „ostatni dyktator Europy” swoją władzę sprawuje dzięki Kremlowi: „Wszyscy, którzy w całej tej sytuacji widzą tylko rodziny z dziećmi, które chcą wejść do naszego kraju, wykazują się niesamowitą krótkowzrocznością i naiwnością” – stwierdził. Jego zdaniem nie można dać się zmanipulować reżimowi z Mińska. Każda udana próba destabilizacji sytuacji wewnętrznej w naszym kraju napędza Łukaszenkę do dalszych ataków. „Potrzebujemy takiej samej solidarności jak na Litwie, gdzie cała klasa polityczna mówi jednym głosem, głosem rozsądku” – mówił minister i podkreślał, że żołnierze i funkcjonariusze na granicy „muszą czuć nasze wsparcie i wiedzieć, że stoi za nimi cały naród”. Błaszczak dziękował funkcjonariuszom i dodał, że jego zdaniem sytuacja szybko się nie uspokoi, będzie raczej eskalować.

Tysiące migrantów w otoczeniu białoruskich służb

Na południe od Kuźnicy, po białoruskiej stronie, od poniedziałku koczuje duża grupa migrantów – według szacunków straży granicznej od kilkuset do kilku tysięcy osób. W samym obozowisku w Kuźnicy jest ich ok. 800 (i wciąż dowożone są kolejne). Wzdłuż całej granicy przebywa 3–4 tys. osób – wynika z informacji przekazanych przez mjr Katarzynę Zdanowicz, rzeczniczki Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

W poniedziałek doszło do masowej próby przekroczenia granicy; polskie służby odpowiedziały gazem łzawiącym. Migranci rozbili następnie obóz i są pilnowani przez białoruskich funkcjonariuszy. Od rana we wtorek SG nie odnotowała prób przekroczenia granicy. Polskie służby informowały migrantów, że przekraczanie granicy w tym miejscu jest zabronione, a osoby podejmujące takie próby będą zawracane na Białoruś – komunikat tej treści wyemitowano w kilku językach. We wtorek MON informował, że do obozowiska w Kuźnicy zbliża się duża grupa służb białoruskich. O ich większej koncentracji informowała też mjr Zdanowicz, precyzując, że są tam po to, by „kontrolować, sterować, kierować tymi osobami”.

Drogowe przejście graniczne w Kuźnicy jest w związku z sytuacją zamknięte w obu kierunkach od 7 rano we wtorek – dotyczy to zarówno ruchu towarowego, jak i osobowego. Podróżni są odsyłani na przejścia w Terespolu i Bobrownikach, gdzie już ustawiają się długie kolejki ciężarówek zmierzających do Białorusi. W Bobrownikach na przekroczenie granicy trzeba czekać już prawie dobę.

W poniedziałek SG odnotowała 309 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, zatrzymano 17 osób, głównie obywateli Iraku, wobec 85 wydano nakazy opuszczenia kraju. Od początku roku stwierdzono prawie 32 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią: 3,2 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, ok. 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu. W najbliższych miesiącach na terenie Podlasia ma stanąć 180-kilometrowy, wysoki na 5 m stalowy płot z półmetrowym zwojem drutu kolczastego, wyposażony w czujniki ruchu, kamery dzienne i nocne. Na Lubelszczyźnie naturalną zaporą jest rzeka Bug.

Od kilku miesięcy wzmożonemu ruchowi na granicy towarzyszy kryzys humanitarny – części migrantów udaje się przedostać na polskie terytorium, zziębnięci i głodni błąkają się po lasach, są wyłapywani przez patrole SG i odstawiani na „linię granicy” – w praktyce po prostu przepychani na Białoruś (białoruscy pogranicznicy stosują te same metody).

Czytaj też: „U polskich granic jest od 3 do 4 tysięcy osób”

Polskie służby w gotowości

W poniedziałek pod przewodnictwem premiera Morawieckiego zebrał się sztab kryzysowy z udziałem wicepremiera ds. bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego, szefów MSWiA, MSZ i MON. Na wniosek prezydenta Andrzeja Dudy wczoraj i dziś zwołano narady w BBN z najważniejszymi osobami w państwie i wojskowymi. „Monitorujemy sytuację cały czas. Jest w tej chwili na naszej granicy dostateczna liczba funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy, policjantów, jest konieczna infrastruktura do tego żeby tej sytuacji bronić. Będziemy tej granicy bronili” – mówił we wtorek Andrzej Duda. Jak informował, władze współpracują z sojusznikami – premier jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską i Radą Europejską, a sekretarz generalny NATO chce być stale informowany.

Zdaniem Andrzeja Dudy sytuacja jest bacznie obserwowana przez społeczność międzynarodową, a jej ocena jednoznaczna: „Reżim białoruski atakuje granicę polską, atakuje granice Unii Europejskiej w sposób bezprzykładny, wcześniej pchając migrantów, których sam de facto na Białoruś zaprasza” – uważa prezydent.

Obszar przygraniczny (184 miejscowości) od 2 września jest objęty stanem wyjątkowym, media nie mają tam dostępu, dysponujemy więc jedynie oficjalnymi informacjami przekazywanymi przez państwowe służby.

Czytaj też: Łukaszenka i Putin grają migrantami. Ale to broń obosieczna