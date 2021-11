Marsz Niepodległości w Warszawie. Idą narodowcy ze wsparciem władzy PiS

W wielu miastach trwają dziś obchody święta 11 listopada, ale największe zgromadzenie to ponownie Marsz Niepodległości, organizowany przez skrajną prawicę w Warszawie. W tym roku ma charakter państwowy.

Marsz Niepodległości – pod hasłem „Niepodległość nie na sprzedaż” – ruszył z ronda Dmowskiego o godz. 13:50 (tłum zbierał się do 13), przeszedł Alejami Jerozolimskimi, obok ronda de Gaulle′a, idzie przez most Poniatowskiego, skąd dotrze na błonia Stadionu Narodowego. To standardowa trasa tego pochodu (o tegorocznych zawirowaniach organizacyjnych – w dalszej części tekstu). Na transparentach różne radykalne hasła: „To my, nacjonaliści”, „Folksdojcze i czerwona zaraza – won z Polski”. Ale i „Dziękujemy obrońcom polskich granic”, nawiązujące do sytuacji na wschodzie kraju. W centrum stolicy jest szaro, dymi się od rac, wybuchają petardy. Nie widać, by uczestnicy nosili maseczki w związku z pandemią (ostatniej doby potwierdzono 19 tys. zakażeń koronawirusem – najwięcej od kwietnia).

„Dzisiaj trwa zmiana układów sił międzynarodowych, trwa bezwzględna, brutalna wojna. Hegemon, Stany Zjednoczone, schodzą już z pozycji lidera. W tej chwili porządkuje się nowy świat, nowy ład, na naszych oczach. To od nas będzie zależało, jak ta nowa Polska będzie wyglądała – mówił Robert Bąkiewicz na powitanie uczestników marszu. – Czy zostanie nam tylko hymn i biało-czerwona, czy będziemy narodem i państwem silnym, gotowym nieść krużganek oświaty, chrześcijaństwa, cywilizacji łacińskiej na Zachód. Na Zachód, którego mentalnie, moralnie, cywilizacyjnie już nie ma. (...) Musimy zacząć od siebie, nie da się podnieść Polski na pięknych hasłach”.

„Trwa wojna”, stwierdził Bąkiewicz. I dodał: „Polska jest atakowana ze wschodniej granicy przez Moskwę, która wykorzystuje Białoruś do presji migracyjnej. Jesteśmy atakowani przez Niemcy, które wykorzystują instytucje unijne do odbierania nam suwerenności”.

Centrum Warszawy trzeba było odgruzować

Przebiegu wydarzeń pilnuje Żandarmeria Wojskowa. Wyłączono z ruchu ulicę Marszałkowską, odgrodzoną policyjnymi barierkami. Most Poniatowskiego już od rana był zamknięty dla pieszych. W Warszawie zawczasu sprzątano kostki brukowe i inne materiały budowlane. „Z trasy marszu zabrane też zostaną kosze i stojaki na rowery; pytanie, kto za to wszystko zapłaci” – komentował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jego zdaniem pełną odpowiedzialność za przebieg wydarzeń wzięli na siebie rządzący, legalizując tegoroczny marsz. „Trudno wyobrazić sobie, żeby materiały, które ważą po kilkaset ton, mogły zagrozić bezpieczeństwu, ale robimy to, bo prosiła nas o to policja” – dodał Trzaskowski.

A żądał tego również sam Robert Bąkiewicz. 10 listopada napisał na Twitterze: „Jeśli Rafał Trzaskowski nie odgruzuje ronda Dmowskiego przed jutrzejszym Świętem Niepodległości, to jasne będzie, że gra w jednej drużynie z Aleksandrem Łukaszenką, który dąży do chaosu w Polsce. Nie zdziwi mnie jeśli prezydent Białorusi wyśle także swoich prowokatorów. Do uczestników: obserwujcie i nagrywajcie”.

Delegacja Marszu Niepodległości w asyście wojska złożyła też w południe kwiaty pod popiersiem Ignacego Jana Paderewskiego. O tym, jak skrajna prawica mobilizowała się i szykowała do tegorocznego 11 listopada, pisze szczegółowo Mateusz Mazzini.

„Faszyzm stop”, „Nacjonalizm to nie patriotyzm”

Szef rządu Mateusz Morawiecki uczestniczy w uroczystościach w Krakowie, udziału w Marszu Niepodległości nie zapowiadał także prezydent Andrzej Duda, który wręczał dziś m.in. nominacje generalskie w Belwederze, nawiązując przy okazji do wydarzeń na wschodniej granicy: „Po raz pierwszy na polskiej granicy zmagamy się z takim specyficznym zjawiskiem, jakim jest atak hybrydowy. Zdobywamy doświadczenia, ale dzieje się to wszystko w niemałym trudzie. Dziękuję panom generałom, bo w obronie polskiej granicy dzisiaj uczestniczy zarówno polska SG, jej funkcjonariusze, jej dowódcy, jak i Wojsko Polskie, które wspiera działania polskiej SG, a dodatkowo jeszcze także i policja. Dziękuję za to, że te wszystkie działania są realizowane z takim poświęceniem. Dziękuję za to, że są realizowane sprawnie. Dziękuję za to, że są realizowane w taki sposób, w jaki powinny być realizowane według wszystkich współczesnych wzorców działania służb mundurowych”. Ten wątek pojawił się nie bez powodu – nominacje generalskie otrzymali w tym roku dowódcy oddziałów terenowych.

Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim wręczył też 17 Orderów Orła Białego.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski złożył dziś kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. „Apeluję, abyśmy wszyscy uczcili Święto Niepodległości z szacunkiem dla innych, miasta, wartości, o które walczyli bohaterowie, i przede wszystkim godnie” – mówił.

Nocą aktywiści zorganizowali happening na dachu Kordegardy, występując z antyfaszystowskimi transparentami. Podobne widać dziś w okolicy warszawskiej rotundy, w pobliżu zgromadzenia narodowców – Obywatele RP protestują pod hasłami „Faszyzm stop”, „Wspólna Polska kolorowa”, „Nacjonalizm to nie patriotyzm”, „11 listopada bez faszyzmu”, „Moją ojczyzną jest człowieczeństwo”.

#11listopada.#NiepodległośćJestDlaWszystkich.

W nocy grupa aktywistów weszła na dach Kordegardy z plakatami: "Dość faszyzmu chowanego pod płaszczykiem patriotyzmu" i "Kaczyński rękoma Glińskiego finansuje faszystów Bąkiewicza."



fot.(c) R. Kuszyński/ https://t.co/7FvkbtBULh pic.twitter.com/LuiYCfu0At — #StrajkKobiet (@strajkkobiet) November 11, 2021

Marsz Niepodległości. Święto państwowe

Przypomnijmy: stowarzyszenie Marsz Niepodległości pod przewodnictwem Roberta Bąkiewicza zapomniało w tym roku odnowić status swojego cyklicznego wydarzenia, więc de facto nie mogło przejść legalnie swoją doroczną trasą. 14 Kobiet z Mostu, grupa antyfaszystek pobita i zelżona przed laty w trakcie marszu narodowców, zarezerwowała tę samą trasę wcześniej, a sądy dwu instancji (okręgowy, potem apelacyjny) przyznały im pierwszeństwo.

Z pomocą Bąkiewiczowi pospieszył cały aparat rządzącej ekipy: Zbigniew Ziobro złożył skargę do Sądu Najwyższego, a prezes Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wydał w sprawie oświadczenie, niejako upaństwawiając marsz narodowców. Czytamy w nim: „W obliczu niezrozumiałej decyzji prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego odmawiającej legalności Marszowi Niepodległości, a także krzywdzących organizatorów Marszu Niepodległości decyzji sądów, w poczuciu odpowiedzialności za to społeczne wydarzenie i bezpieczeństwo wszystkich, którzy 11 listopada chcą obchodzić w tej formule Święto Niepodległości, podjąłem decyzję, aby nadać uroczystości status formalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach”. Prawo to zakłada, że z wymogu rejestracji cyklicznych wydarzeń są wyłączone uroczystości państwowe. Jan Józef Kasprzak wziął udział w pochodzie narodowców.

„Marsz Niepodległości odbędzie się i będzie miał charakter państwowy” – zapowiadał jeszcze w środę marszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska potwierdziła: „Apelujemy o godne przejście Marszu Niepodległości, który nie traci swojego społecznego charakteru, bo taki ma od początku, od wielu lat. Wiemy, że wiele osób z całej Polski się wybiera i w duchu odpowiedzialności – bo te osoby i tak by przyjechały – marsz będzie miał charakter państwowy. Będzie organizacja i będzie zabezpieczony”.

