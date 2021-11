Turboobywatel

Robert Hojda, twórca Tour de Konstytucja, od sześciu lat protestuje na ulicy przeciwko bezprawiu władzy i w obronie wolności.

EWA SIEDLECKA: – Jak się pan czuje, kiedy Robert Bąkiewicz skanduje „Konstytucja”, zagłuszając przemówienia na prounijnym wiecu w Warszawie? A PiS i Trybunał Julii Przyłębskiej ogłaszają, że to oni bronią konstytucji – jej pierwszeństwa przed unijnym prawem?

ROBERT HOJDA: – Nie dziwi mnie to, znając cechy państwa faszystowskiego choćby według Umberto Eco. To właśnie faszyści, od których wzorce czerpie Bąkiewicz, zawsze posługiwali się wzniosłymi ideami, by osiągnąć własny cel.