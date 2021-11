Goręcej na granicy. SG: Białoruś szykuje migrantów do siłowego wdarcia się do Polski

MSWiA informuje, że w okolice Kuźnicy napływają kolejne grupy migrantów, gromadzą się tam także uzbrojeni funkcjonariusze służb białoruskich. „Widać, że strona białoruska przygotowuje się na dużą próbę forsowania granicy” – potwierdza Straż Graniczna.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewniło, że wszystkie służby zgromadzone po polskiej stronie w okolicy obozowiska migrantów pozostają w gotowości.

Aktualna sytuacja w Kuźnicy. Wszystkie nasze służby są w gotowości.



Przez głośniki nadawane są komunikaty w kilku językach. pic.twitter.com/kMu6Y4M0Nc — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 14, 2021

O poruszeniu wśród migrantów, gromadzeniu się białoruskich służb, a nawet pojawieniu się telewizyjnego wozu transmisyjnego informowała już przed południem podlaska Służba Graniczna. Według strażników z koczowiska zniknęły namioty, a obozujący tam dotąd migranci dostają od białoruskich służb „instrukcje, sprzęt oraz gaz”. „Widać, że strona białoruska przygotowuje się dzisiaj na dużą próbę forsowania granicy. Nasze siły są w gotowości do działania” – ostrzegła podlaska SG.

Morawiecki: Polska granica ostateczną barierą dla reżimu Łukaszenki

W wywiadzie udzielonym Rafałowi Białkowskiemu z PAP swoją perspektywę na sytuację na granicy przedstawił także premier Mateusz Morawiecki. „Polska granica będzie skuteczną i ostateczną barierą dla działań Łukaszenki” – oświadczył. „Wiemy już, że żeby zatrzymać reżim białoruski, nie wystarczą same słowa. Mamy świadomość, że potrzebne będą wzmocnione sankcje” – mówił Morawiecki. Miał o nich rozmawiać z premierami Litwy i Łotwy, z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem, a także z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. „W UE rośnie przekonanie, że kryzys z którym się mierzymy, to nie tylko sprawa Litwy, Łotwy, Polski, ale całej wspólnoty” – zapewnił premier. Wśród kolejnych możliwych sankcji wymienił całkowite zamknięcie granicy, czyli „odcięcie reżimu od korzyści gospodarczych”. Wspomniał także o rozważanym z przywódcami Łotwy i Litwy uruchomieniu artykułu 4. NATO. „To rozwiązanie, które przewiduje, że strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo któregokolwiek z państw sojuszniczych. Wydaje się, że jest to coraz bardziej potrzebne. Bo nie wystarczy już tylko, byśmy publicznie wyrażali swoje zaniepokojenie” – tłumaczył Morawiecki, podkreślając konieczność zaangażowania całego sojuszu.

Reżimowi Łukaszenki premier Morawiecki zarzucił ofensywę dezinformacyjną. „Kłamstwo, manipulacja i dezinformacja to podstawowa broń Rosji, a teraz również Białorusi” – mówił. W odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób polski rząd zamierza zwalczać tę dezinformację, premier zapowiedział kontrofensywę informacyjną. Bo, jak uważa Mateusz Morawiecki, „kłamstwo można zwalczać tylko prawdą”. W zapowiedzianej „kontrofensywie informacyjnej” premier widzi istotną rolę dziennikarzy, do których zaapelował, by nie dali się zwieść pokusie „klikalności”. „Wszyscy wiemy, że sensacyjne newsy najlepiej się sprzedają, ale na takiej logice żeruje dzisiaj białoruski reżim” – podkreślił.

Czy jednak dziennikarze zostaną wpuszczeni na teren obecnie objęty stanem wyjątkowym? „Nie mam obaw, jeśli chodzi o prezentowanie prawdziwych danych z granicy, natomiast obawiam się, że w obecności kamer prowokacje będą się tylko nasilać” – mówił Morawiecki. „Dziś sytuacja jest na tyle napięta, że w przypadku przerwania kordonu wzdłuż granicy dziennikarze byliby narażeni na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia” – podkreślił.

Przedłużony już przez Sejm stan wyjątkowy w pasie przygranicznym może trwać tylko do końca listopada. Morawiecki zapowiedział, że rząd opracowuje nowe rozwiązania i regulacje pozwalające na dalszą skuteczną działalność służb w ramach ochrony granicy.

Kolejne pushbacki i interwencje na granicy

W niedzielę rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Zdanowicz przekazała Polskiej Agencji Prasowej informację o zatrzymaniu w gminie Dubicze Cerkiewne 22 osób, które siłowo wdarły się na terytorium Polski. Pozostali migranci z blisko 50-osobowej grupy zostali zatrzymani przez wojsko i funkcjonariuszy Straży Granicznej jeszcze przy pasie drogi granicznej i doprowadzeni do linii granicy.

Tymczasowa zapora na granicy została sforsowana w obecności osób w mundurach białoruskich. Migranci rzucali kłodami drewna, gałęziami i kamieniami, a ogrodzenie zostało przecięte.

W sobotę wieczorem w pobliżu Kolonii Klukowicze granicę próbowała sforsować kolejna kilkudziesięcioosobowa grupa migrantów, w pobliżu czekało także blisko 100 osób. Jak przekazała podlaska policja, funkcjonariusze, którzy pojawili się na miejscu, zostali obrzuceni kamieniami, a jeden z nich – na skutek uderzenia kamieniem w hełm – został lekko ranny.

Według rzeczniczki podlaskiej SG zdarzenie nie było siłową próbą przekroczenia granicy, ponieważ stojąca na terenie Białorusi grupa – choć zachowywała się agresywnie – nie napierała na ogrodzenie graniczne.

Z kolei polskich żołnierzy w okolicach Szudziałowa kamieniami i gruzem obrzucili białoruscy funkcjonariusze. Jak poinformował MON, nikt nie ucierpiał.

W ciągu minionej doby Straż Graniczna odnotowała 223 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Według danych SG od początku kryzysu nielegalnie granicę próbowało przekroczyć ponad 33 tys., z czego niemal 17,3 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Putin: Jesteśmy gotowi pomóc na granicy

Władimir Putin wypowiedział się w związku z oskarżeniami wobec Rosji o inspirację i pomoc Białorusi w sprowadzaniu migrantów pod polsko-białoruską granicę i działaniach zmierzających do destabilizacji w regionie. „Chcę wszystkim powiedzieć: zajmijcie się swoimi wewnętrznymi problemami, nie przerzucajcie na nikogo własnych spraw, które rozwiązywać powinny wasze resorty o odpowiednich kompetencjach” – mówił prezydent na antenie rosyjskiej TV. Według Putina Rosja nie ma żadnego związku z sytuacją na granicy i obwinia o nią kraje zachodnie, które same są sobie winne. „Same stworzyły warunki do tego, by przyjeżdżały do nich tysiące, setki tysięcy ludzi.

Putin zadeklarował jednak pomoc: „gotowi jesteśmy pomóc na wszelkie sposoby w uregulowaniu sytuacji, jeśli oczywiście coś będzie od nas zależeć”.