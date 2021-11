Mizerski na bis

Uważam, że dla Brylskiego będzie lepiej, jeśli uczciwie przyzna się, że nakręcił utwór o tym, o czym mówi mu się, że nakręcił.

Reżyser Ryszard Brylski podczas premiery filmu „Śmierć Zygielbojma” zarzucił władzy próbę sprowadzenia jego filmu do „kina rządowej propagandy”. To dowód na to, że powierzenie Brylskiemu zadania opowiedzenia historii Zygielbojma było, niestety, błędem tej władzy.

Oświadczenie opublikowane przez współfinansującą projekt Polską Fundację Narodową nie pozostawia wątpliwości, że „Śmierć Zygielbojma” opowiada o tym, że „Polacy i Żydzi wespół ginęli w Holokauście” i że „żaden czynny udział Polaków w zagładzie Żydów nie był możliwy”.