Cele Rosji są cały czas realizowane: destabilizowanie regionu, zastraszanie polskiego i międzynarodowego społeczeństwa, testowanie UE i NATO oraz bardzo realne przesunięcie wojsk w pobliże granicy z Polską i Litwą – mówi były szef kontrwywiadu ABW Jarosław Korbacz.

GRZEGORZ RZECZKOWSKI: Czy kryzys na granicy mógłby stać się na tyle groźny, że doprowadziłby do wybuchu wojny?

JAROSŁAW KORBACZ: Nie sądzę. Jeszcze nie teraz. Zakładam, że Aleksandr Łukaszenka dąży do wywołania konfliktu o ograniczonej skali, licząc na wsparcie Rosji i odbudowę swej pozycji międzynarodowej poprzez zmuszenie Europy do dialogu. Oczywiście zawsze może dojść do niekontrolowanej eskalacji zdarzeń, ale po co Rosji wojna?