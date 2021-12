Ciąże i rozwody pod państwową kontrolą

Rozmowa z senatorem KO Krzysztofem Brejzą, który nagłośnił nowy pomysł władzy: rejestr ciąż.

MALWINA DZIEDZIC: – Minister Niedzielski dziwi się, że jego projekt rozporządzenia ws. danych przekazywanych do Systemu Informacji Medycznej budzi kontrowersje; mówi o „nagonce” i „hucpie”. Czy rzeczywiście chodzi jedynie o przenoszenie danych z papieru do cyfrowej kartoteki?

KRZYSZTOF BREJZA: – Bagatelizując sprawę, minister wprowadza Polaków w błąd. Oczywiście, że ciąża jest odnotowywana w kartotece pacjentki, ale nie powinna być przenoszona do żadnego centralnego rejestru; powinna być sprawą między kobietą a lekarzem prowadzącym.